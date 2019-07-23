27. Uluslararası Boğaziçi Yüzme Maratonu’na katılan yüzücümüz Doğukan Ulaç kendi klasmanında ikinci oldu

Doğukan’dan ikincilik

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından organize edilen ve sponsorlugunu Samsung’un üstlendiği Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında mücadele eden yüzücümüz Doğukan Ulaç 19 -24 yaş kategorisinde 2. Oldu.

Geçtiğimiz yıl katıldığı yarışta genel klasmanda şampiyon olan Doğukan Ulaç bu yılki genel klasmanda ise 5. sırada yer aldı.

Doğukan ile bu müsabakaya katılan tecrubeli açık su yüzücümüz Osman Akkuş bu yıl 27.kez katıldığı Bogazici Maratonunda 45-49 yaş kategorisinde 23.olarak parkuru başarı ile tamamladı.

2400 yüzücü ve 59 ülke ile rekor bir katılım ile gerceklestirilen bu büyük organizasyonda ülkemizi başarı ile temsil eden Doğukan Ulaç ve Osman Akkuş’u gazetemiz adına kutlarız.

Değirmencioğlu kutladı

Doğukan Ulaç’ın başarısını ilk kutlayanlar arasında Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu oldu. Değirmencioğlu, Ulaç’ın sosyal medya hesabı Facebook sayfasına “Tebrikler şampiyon. Gururumuz olmaya devam ediyorsun. Yolun açık, başarıların daim olsun” yazarak başarılı sporcumuzu kutladı.