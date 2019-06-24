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24 Saat Offroad Yarışı, Cumartesi ve Pazar günü, aralıksız 24 saat şeklinde yapıldı

24 Saat Offroad Yarışı, Cumartesi ve Pazar günü, aralıksız 24 saat şeklinde yapıldı

24 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
24 Saat Offroad Yarışı, Cumartesi ve Pazar günü, aralıksız 24 saat şeklinde yapıldı

Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun katkılarıyla Kyrenia Offroad Derneği tarafından Bu yıl beşincisi organize edilen 24 Saat Offroad Yarışı, dün tamamlandı. Cumartesi günü Girne’den başlayan ve yarışın ilk bölümünde; Bahçeli, Mersinlik, Çamlıca, Tirmen bölgelerinde yaklaşık 300 kilometrelik iki açık etap ve transfer etaplarının ardından ekipler kısa bir servis ve dinlenme için Karşıyaka Anamur Spor Kulübü Sosyal Tesisleri’ne gittiler.  Yaklaşık 1-2 saatlik aranın ardından bu kez Akdeniz bölgesinde iki açık etap ve transfer etaplarıyla yaklaşık 200 kilometre daha kat eden ekipler başladıkları yer olan Girne Kordonboyu’nda 24 saat sonra finişe ulaştılar. KKTC 2019 Offroad Ralli Raid Şampiyonası ikinci yarışı olan "Cyprus 24Hr. Offroad Challenge"de Ralli, Raid ve Macera olmak üzere 3 ana kategori üzerinden yapılan yarışta ralli kategorisinin en iyisi Zubi Racing Team’den Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi oldu. İkinci Hüdan Racing Team’den Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi olurken podyumu tamamlayan ekip Argun Çağıl-Mazhar Ünal ikilisi oldu. Bu 3 eki aynı zamanda sınıf T3’ün de podyumunu oluşturdu. Ralli kategorisi Sınıf T2’de SRC Racing Team’den Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi birinci olurken onları Hüdan Racing Team’den Orhun Mevlit-Salih Kanatlı ikilisi takip etti. Macera kategorisinde Polaris Racing Team’den iki takım arkadaşı birincilik mücadesi verdi. Kazanan ATV ile yarışan Sona Singh olurken ikinci Iraz Tuğberk-Özmert Ersin ikilisi oldu. Podyumu tamamlayan ekip Mustafa Çelikden-Warren Morgan ikilisi oldu. Yön bulma üzerine dayalı ve en kısa kilometreyle verilen koordinatlara ulaşmaya çalışan Raid kategorisinde günün birinicisi Doğacı Offroad Team’den Üstün Dedeoğlu-Ayşe Yolum ikilisi olurken ikinci Hüdan Racing Team’den Mustafa Fırat Gümüş-İbrahim Coşkun ikilisi ve üçüncü yine Doğacı Offroad Team’den Mehmet Akkılıç-Devrim Dedeoğlu ikilisi oldu. 3 kategoride de takımlar şampiyonasının da olduğu yarışın ralli rakımlar klasmanını Zubi Racing Team, macera takımlar klasmanını Polaris Racing Team ve raid takımlar klasmanını Doğacı Offroad Team kazandı. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü tarafından sportif direktörlüğü yapılan yarışın ödül töreni Girne Kordonboyu Atatürk Büstü önünde yapılırken dereceye girenlere kupalarını KYOFF ve KKOK yetkilileri takdim etti.

Anahtar Kelimeler:
24 Saat Off Road Kktc
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