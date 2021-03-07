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2021 Sezon Takvimi yayınlandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından her yıl organize edilen Kuzey Kıbrıs Ralli , Tırmanma ve Sprint Şampiyonaları taslak takvimleri ve kuralları yayınlandı.

07 Mart 2021 Pazar 15:45
2021 Sezon Takvimi yayınlandı
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2021 de FIA tarafından yayınlanan kurallar dahilinde yenilenen 2021 kurallar kitabı çerçevesinde gerçekleşecek şampiyonalarda mücadelenin yüksek tutulması ve pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşmesi planlanıyor.

-Sprint Nisanda başlayacak .

Üç yarıştan oluşacak ve her yarışta tek etap'ın üç kez geçilecek olan Sprint Şampiyonası 18 Nisan da başlayacak . İkinci yarışın 29 Mayıs’ta üçüncü yarışın ise 28 Ağustos’ta gerçekleşmesi planlanıyor. Yarışmacılar için bütçesi düşük bir şampiyona olacak olan Sprint Şampiyonası ,ayrıca Ralli Şampiyonası içinde antreman niteliğinde olacak.

-Ralli Şampiyonası Nefes Kesecek

Oldukça yüksek katılım beklenen Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası'nda bu yıl 7 yarıştan oluşacak. 6 yarışın yeri ve zamanları belirlenirken 7. yarış da ek olarak daha sonra açıklanacak. 8-9 Mayıs’ta gerçekleşecek ilk yarış ile start alacak şampiyona , 30-31 Ekim’de son bulacak. Bu yıl da mücadelenin yüksek olması beklenen şampiyonanın Kıbrıs'ın tüm bölgelerinde gerçekleşmesi planlanıyor.

-Tırmanma Şampiyonası Haziran da başlayacak.

2021 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası ise bu yıl 4 yarış olarak planlandı. 13 Haziran’da başlaması planlanan şampiyona 10 Ekimde final yapması planlanıyor.

2021 Ralli Sprint Takvimi

1. 18 Nisan

2. 29 Mayıs

3. 28 Ağustos

2021 Tırmanma Takvimi

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1. 13 Haziran

2. 5 Eylül

3. 10 Ekim

4. TBA

2021 Ralli Sezonu Takvimi

1. Ralli 8-9 Mayıs 2021 (1 Katsayı)

2. Ralli 5-6 Haziran 2021 (1 Katsayı)

3. Ralli 10-11 Temmuz 2021 (1.2 Katsayı)

4. Ralli 14-15 Ağustos 2021 (1 Katsayı)

5. Ralli 18-19 EYLÜL 2021 (1.5 Katsayı)

6. Ralli 30-31 EKİM 2021 (1 Katsayı)

7. TBA ( 0.7 Katsayı )

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Son Güncelleme: 07.03.2021 16:47
Anahtar Kelimeler:
2021 Sezon Takvimi
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