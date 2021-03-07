2021 Sezon Takvimi yayınlandı

2021 de FIA tarafından yayınlanan kurallar dahilinde yenilenen 2021 kurallar kitabı çerçevesinde gerçekleşecek şampiyonalarda mücadelenin yüksek tutulması ve pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşmesi planlanıyor.

-Sprint Nisanda başlayacak .

Üç yarıştan oluşacak ve her yarışta tek etap'ın üç kez geçilecek olan Sprint Şampiyonası 18 Nisan da başlayacak . İkinci yarışın 29 Mayıs’ta üçüncü yarışın ise 28 Ağustos’ta gerçekleşmesi planlanıyor. Yarışmacılar için bütçesi düşük bir şampiyona olacak olan Sprint Şampiyonası ,ayrıca Ralli Şampiyonası içinde antreman niteliğinde olacak.

-Ralli Şampiyonası Nefes Kesecek

Oldukça yüksek katılım beklenen Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası'nda bu yıl 7 yarıştan oluşacak. 6 yarışın yeri ve zamanları belirlenirken 7. yarış da ek olarak daha sonra açıklanacak. 8-9 Mayıs’ta gerçekleşecek ilk yarış ile start alacak şampiyona , 30-31 Ekim’de son bulacak. Bu yıl da mücadelenin yüksek olması beklenen şampiyonanın Kıbrıs'ın tüm bölgelerinde gerçekleşmesi planlanıyor.

-Tırmanma Şampiyonası Haziran da başlayacak.

2021 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası ise bu yıl 4 yarış olarak planlandı. 13 Haziran’da başlaması planlanan şampiyona 10 Ekimde final yapması planlanıyor.

2021 Ralli Sprint Takvimi

1. 18 Nisan

2. 29 Mayıs

3. 28 Ağustos

2021 Tırmanma Takvimi

1. 13 Haziran

2. 5 Eylül

3. 10 Ekim

4. TBA

2021 Ralli Sezonu Takvimi

1. Ralli 8-9 Mayıs 2021 (1 Katsayı)

2. Ralli 5-6 Haziran 2021 (1 Katsayı)

3. Ralli 10-11 Temmuz 2021 (1.2 Katsayı)

4. Ralli 14-15 Ağustos 2021 (1 Katsayı)

5. Ralli 18-19 EYLÜL 2021 (1.5 Katsayı)

6. Ralli 30-31 EKİM 2021 (1 Katsayı)

7. TBA ( 0.7 Katsayı )