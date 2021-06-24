2021 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası başlıyor

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği 2021 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası bu Pazar (27 Haziran 2021) başlıyor. Uzun bir aranın ardından, yeni işletme kadrosuyla hizmete başlayan ZET Karting tesisleri şampiyonanın ilk yarışlarına ev sahipliği yapacak. Pazar günü saat 17.00 sıralama turlarıyla başlayacak olan program kapsamında Mini kategoride 9, Junior kategoride 8, Senior kategoride 7 ve Master kategoride 4 pilot yarışacak. Programa dahil olarak gösteri sürüşü yapacak olan 4-6 yaş grubu 6 Rookie kategori yıldızları hünerlerini sergileyecek. Kuzey Kıbrıs Karting Derneği, ZET Karting ve Cemsa Karting işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan 2021 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası, Hüseyin Reis ve Erdinç Özteknik'in de yer aldığı deneyimli bir sportif yönetim kadrosuyla çalışacak. 6 Ayaktan oluşacak olan şampiyonada başarılı olan pilotlar Ekim ayında İtalya South-Garda pistinde yapılacak olan “2021 ROK Cup International Final’s” müsabakasında ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak.

Yarışlarda start alacak pilotlar

Mini-ROK

1.Rüzgar Miralay

2.İsmail Araz

3.Erin Bolkaner

4.Hasan H. Onalt

5.Demir Göksan

6.Rüzgar Okman

7.Ela Tütengil

8.Hasan Macila

9.Su Karalım

Rookie

1.Arın Bolkaner

2.Ateş Karalım

3.Olgun Yücel

4.Dalman Yücel

5.Mustafa Bağrıaçık

6.Mete Güdül

Junior-ROK

1.Mustafa Efeefe

2.Niyazi Özçınar

3.Arif Sezerli

4.Gazi Yuca

5.Halil Kahraman

6.Janem Öncülay

7.Metin Bıçkıcıoğlu

8.Salih Zeki Hafız

Senior-ROK

1.Demir Emre

2.Tolga Güryel

3.Mert Uzun

4.Janet Öncülay

5.Necati H. Güney

6.Soyhan Çuvalcıoğlu

7.Erol Özteknik

Master-ROK

1.Güner Ballı

2.İzzet Çınar

3.Rauf Denktaş

4.Mehmet Yücel

Yarış Programı

17.00 Sıralama Turları Mini (10 dk.)

17.15 Sıralama Turları Junior (10 dk.)

17.30 Sıralama Turları Senior (10 dk.)

17.45 Sıralama Turları Expert (10 dk.)

18.00 Yarış 1 – Mini (12 tur)

18.20 Yarış 1 – Junior (14 tur)

18.40 Yarış 1 – Senior (16 tur)

19.00 Yarış 1 – Expert (12 tur)

19.30 Rookie Challenge (4-6 yaş) – 15dk

20.00 Yarış 2 – Mini (12 tur)

20.20 Yarış 2 – Junior (14 tur)

20.40 Yarış 2 – Senior (16 tur)

21.00 Yarış 2 – Expert (12 tur)

21.30 Kapalı Park Açılışı

21.30 Kesin Neticeler İlanı

22.00 Ödül Töreni