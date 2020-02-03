2020 Polaris Kış Kupası bugün yapılacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun düzenlediği, Polaris ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan 2020 Kış Kupası için hazırlıklar tamamlandı. Toplam 3 ayaktan oluşacak olan Kış Kupası, bugün Lefkoşa Hamitköy'de başlayacak.

Geçtiğimiz yıl uzun bir aradan sonra kullanılan ve büyük bir heyecana sahne olan Hamitköy Parkuru, bu yıl yine Kış Kupası'nın gözdesi olacak. Yarışın servis alanı ve yarış merkezi, yeni yapılan Dikmen-Hamitköy yolu üzerinde kurulacak. Hamitköy etabının tam orta noktası olan bu nokta, aynı zamanda seyirciler için kolay ulaşım sağlayacağından, Seyirci Noktası olarak kullanılacak. Pazar sabahı 09.30'da ATV yarışçılarının deneme çıkışı ile başlayacak yarışın tüm araçlar için resmi startı 10.00'da verilecek.

Kış Kupası ile ilgili bugün sabah saatlerinde bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına KKTOK Bşakanı Tigin Kişmir, KKTOK Sportif Direktörü Canben Özpaşa, KKTOK Asbaşkanı Mahmut Sezinler, ana sponsor Polaris'in Direktörü Gürsu Çakalöz ve Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Başkanı İbrahim Önderoğlu katıldı.

Kişmir: Heyecanlıyız, sorumluluğumuz büyük

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2020 Kış Kupası Şampiyonası'na Pazar günü başlanacağını belirterek, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Başel sponsorluğunda Polaris'in katkısıyla şampiyonaya başlayacaklarını kaydetti.