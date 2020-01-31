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2020 Polaris Kış Kupası başlıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun düzenlediği, Polaris ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan 2020 Kış Kupası için hazırlıklar tamamlandı.

2020 Polaris Kış Kupası başlıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun düzenlediği, Polaris ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan 2020 Kış Kupası için hazırlıklar tamamlandı.

31 Ocak 2020 Cuma 16:07
2020 Polaris Kış Kupası başlıyor

Toplam 3 ayaktan oluşacak olan Kış Kupası, 2 Şubat Pazar günü Lefkoşa Hamitköy'de başlayacak.

Geçtiğimiz yıl uzun bir aradan sonra kullanılan ve büyük bir heyecana sahne olan Hamitköy Parkuru, bu yıl yine Kış Kupası'nın gözdesi olacak. Yarışın servis alanı ve yarış merkezi, yeni yapılan Dikmen-Hamitköy yolu üzerinde kurulacak. Hamitköy etabının tam orta noktası olan bu nokta, aynı zamanda seyirciler için kolay ulaşım sağlayacağından, Seyirci Noktası olarak kullanılacak. Pazar sabahı 09.30'da ATV yarışçılarının deneme çıkışı ile başlayacak yarışın tüm araçlar için resmi startı 10.00'da verilecek.

Kış Kupası ile ilgili bugün sabah saatlerinde bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına KKTOK Bşakanı Tigin Kişmir, KKTOK Sportif Direktörü Canben Özpaşa, KKTOK Asbaşkanı Mahmut Sezinler, ana sponsor Polaris'in Direktörü Gürsu Çakalöz ve Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Başkanı İbrahim Önderoğlu katıldı.

Kişmir: Heyecanlıyız, sorumluluğumuz büyük

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2020 Kış Kupası Şampiyonası'na Pazar günü başlanacağını belirterek, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Başel sponsorluğunda Polaris'in katkısıyla şampiyonaya başlayacaklarını kaydetti.

Kişmir, bu yıl ülkedeki motor sporlarını birleştirip daha kaliteli bir iş yapabilmek adına KITMOK ile işbirliği yaptıklarını da belirterek, heyecanlı olduklarını ve sorumluluklarının büyük olduğunu kaydetti.

Kişmir açıklamasında şunları kaydetti:

Başel Group'a teşekkür ederim. KITMOK'a teşekkür ederim. Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu'ya da teşekkür etmek gerek. Yapılan faaliyetlerle uyuşturucunun ne kadar kötü olduğunun farkındalığını biraz daha artırıyoruz.

Sezinler: Bizim için bir ilk

KKTOK Asbaşkanı Mahmut Sezinler, konuşmasında, yeni sezonun açılışında KKTOK olarak her zaman en iyisini yapmayı prensip edindiklerini ifade ederek, bu çerçevede Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu ile işbirliği başlattıklarını kaydetti. Bu işbirliğinin KKTOK için bir ilk olduğunu da belirten Sezinler, son derece mutlu olduklarını, çizik bir elmasın, çizik olmayan çakıl taşından daha iyi olduğunu kaydetti.

Sezinler,en iyi organizasyonlara imza atmak üzere yola çıktıklarını kaydederek, bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi, Türkiye'den en iyi organizasyon ödülünü almaya kararlı olduklarını kaydetti.

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Çakalöz: Bu yarışı gelenekselleştirmeye başladık

Kış Kupası'nın ana sponsoru Polaris'in direktörü Gürsu Çakalöz, konuşmasında yarışmanın bu yıl ikinci kez gerçekleştirildiğini, geçen yıl bu işi yaparken gelenekselleştirme hedeflerinin olduğunu belirttiğini hatırlatarak, bu yıl ikinci kez yarışı düzenleyerek, yarışı gelenekselleştirmeye başladıklarını kaydetti.

Çakalöz, yarışla ilgili olarak kazasız, belasız, zevkli bir yarış gerçekleşmesi temennisinde de bulundu.

Önderoğlu: İlk kez ortak bir yarış düzenliyoruz

Basın toplantısında konuşan KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu, ortaklık çalışmalarının KKTOK Başkanı Tigin Kişmir ile sözlü olarak başladığını belirterek, atılan ortaklık temelleri ile ilk kez beraber bir yarış düzenleyeceklerini kaydetti.

Önderoğlu, ortaklaşa yapılacak bu yarışa ATV tipi araçlarla katılacaklarını da belirterek, kazasız belasız bir yarış olması temennisinde bulundu.

Özpaşa: Yarış bir marka haline geldi

KKTOK Sportif Direktörü Canben Özpaşa ise yarışla ilgili bilgi verdi. Özpaşa konuşmasında, geçtiğimiz yıl Polaris Kış Kupası'nı ilk kez gerçekleştirdiklerini belirterek, yarışın bir marka haline geldiğini belirtti.

Özpaşa açıklamasında şunları kaydetti:

İlk yarış Hamitköy'de olacak, ikinci 23 Şubat'ta Sinde'de olacak. 8 Mart 3'üncü yarış, Polaris ana merkezi olan Girne'de yapılması planlanıyor. Motosiklet Kurumu işbirliğiyle ATV'leri de koyarak iyi bir organizasyon planlamaktayız.

Yarışa 26 araç kayıt yaptı. 9.30'da ATV'lerin yapacağı deneme çıkışının ardından yarışın saat 10.00'da resmen başlayacak. Tüm yarış severlerin Hamitköy'deki çemberde konuşlanan seyirci noktasında yarışın %60'ını görme şansı olacak.

Yarışın startı, Sanayi'de Eski BRT startı olarak bilinen itfaiyenin yanından başlayarak, Hamitköy'e doğru gelecek. Seyirci noktasının olduğu noktada su geçişi ve jump noktası da bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
2020 Polaris Kış Kupası
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