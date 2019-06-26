banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94831
ALTIN
261.262
DOLAR
5.7675
STERLİN
7.3277
EURO
6.5664
17 yaşındaki genç kız yaşamına son verdi
17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ YAŞAMINA...
Kurşunlama olayında tutuklama
KURŞUNLAMA OLAYINDA TUTUKLAMA
Teminat için karar bekleniyor
TEMİNAT İÇİN KARAR BEKLENİYOR
Ölümlü kaza!
ÖLÜMLÜ KAZA!
banner306

2019 Sedat Kaplan Plaj Voleybolu Ligi dün akşam başladı

2019 Sedat Kaplan Plaj Voleybolu Ligi dün akşam başladı

26 Haziran 2019 Çarşamba 23:35
2019 Sedat Kaplan Plaj Voleybolu Ligi dün akşam başladı

İlk günde 8 karşılaşma

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2019 Plaj Ligi dün akşam başladı. Geçen yıl Asım Burç adına düzenlenen plaj liginin ardından bu yıl düzenlenen 2019 ligi Sedat Kaplan Plaj Voleybolu Ligi adı altında oynanıyor.

Lefkoşa Beach Volley Arena’da 6 kadın ve 5 erkek takımın mücadele ettiği ligin ilk haftasında toplam 8 maç oynandı.

Kadınlarda Karpaz Gate Marina, Marina Beach, EMU Stars, Team Island, Stars, Volley Passion erkeklerde ise İskele, Karpaz Gate Marina, Marina Beach, GMBÇS, Team Varosha takımları mücadele ettiği ligde dün akşam saat 18.00’de başlayan müsabakalar saat 21.00’de tamamlandı.

İlk haftada alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlarda

Karpaz Gate Marina-EMU Stars: 0-2

Team Island-Marina Beach: 2-0

Volley Passion-Stars: 2-1

Karpaz Gate Marina-Marina Beach: 2-0

Erkeklerde

Karpaz Gate Marina-Team Varosha: 0-2

Marina Beach-İskele: 0-2

Karpaz Gate Marina-GMBÇS: 0-2

Team Varosha-Marine Beach: 2-0

Anahtar Kelimeler:
2019 Sedat Kaplan Plaj Voleybolu Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yenicami projelerini aktardı
Yenicami projelerini aktardı
Yenicami raporları akladı
Yenicami raporları akladı
Teniste heyecan sürüyor
Teniste heyecan sürüyor
İskele’ye “Pehlivan” gibi kaleci
İskele’ye “Pehlivan” gibi kaleci
Polis Müdürlükleri arası Basketbol şampiyonası dün oynanan final maçlarıyla tamamlandı
Polis Müdürlükleri arası Basketbol şampiyonası dün oynanan final maçlarıyla tamamlandı
Nusret Soyumert anıldı
Nusret Soyumert anıldı
“Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası” başlıyor
“Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası” başlıyor
Green Pedal Down Cafe’deydi
Green Pedal Down Cafe’deydi
Savaşkan şampiyon, Çavuşoğlu üçüncü
Savaşkan şampiyon, Çavuşoğlu üçüncü
Ali Karal Düzkaya'da
Ali Karal Düzkaya'da

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim