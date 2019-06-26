2019 Sedat Kaplan Plaj Voleybolu Ligi dün akşam başladı

İlk günde 8 karşılaşma
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2019 Plaj Ligi dün akşam başladı. Geçen yıl Asım Burç adına düzenlenen plaj liginin ardından bu yıl düzenlenen 2019 ligi Sedat Kaplan Plaj Voleybolu Ligi adı altında oynanıyor.
Lefkoşa Beach Volley Arena’da 6 kadın ve 5 erkek takımın mücadele ettiği ligin ilk haftasında toplam 8 maç oynandı.
Kadınlarda Karpaz Gate Marina, Marina Beach, EMU Stars, Team Island, Stars, Volley Passion erkeklerde ise İskele, Karpaz Gate Marina, Marina Beach, GMBÇS, Team Varosha takımları mücadele ettiği ligde dün akşam saat 18.00’de başlayan müsabakalar saat 21.00’de tamamlandı.
İlk haftada alınan sonuçlar şöyle:
Kadınlarda
Karpaz Gate Marina-EMU Stars: 0-2
Team Island-Marina Beach: 2-0
Volley Passion-Stars: 2-1
Karpaz Gate Marina-Marina Beach: 2-0
Erkeklerde
Karpaz Gate Marina-Team Varosha: 0-2
Marina Beach-İskele: 0-2
Karpaz Gate Marina-GMBÇS: 0-2
Team Varosha-Marine Beach: 2-0