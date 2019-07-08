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2019 Ralli Şampiyonası üçüncü yarışı olan 11. İskele Ralli’si dün yapılan yarışla tamamlandı

2019 Ralli Şampiyonası üçüncü yarışı olan 11. İskele Ralli’si dün yapılan yarışla tamamlandı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 23:35
2019 Ralli Şampiyonası üçüncü yarışı olan 11. İskele Ralli’si dün yapılan yarışla tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun ALPET katkılarıyla düzenlemiş olduğu, 2019 Ralli Şampiyonası üçüncü yarışı olan 11. İskele Ralli ’si - 19 aracın katılımıyla gerçekleştirilip 15 aracın finiş görmesiyle tamamladı.

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İskele ’nin güneşli ve sıcak havası eşliğinde bölgeden büyük izleyici katılımının olduğu 2019 Ralli Şampiyonası üçüncü bacağı ilk günü 1 etap, ikinci günü 6 etap geçilerek tamamlandı. Çekişmeli geçen yarışta Genel klasmanda birinci gelen ekip Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi olurken; ikinci sırada Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener geldi. Fikri Macila –Doğa Koyuncu ise etabı üçüncü sırada tamamladılar.

İskele Rallisi’nde toplam 7 çekişmeli etap geçilirken Sınıf 1 klasmanında birinci Selen Bilgimer – Sabahattin Dağlı, ikinci Buğur Kambillili – Mehmet Çağla, üçüncü Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk oldular. Sınıf 2’de birinci Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi olurken, Cevdet Alptürk – Özden Yılmaz ikilisi ikinci, Fikri Macila –Doğa Koyuncu ikilisi üçüncü oldular. Sınıf 3klasmanında birinci Osman Pozan – Birdal Cihangir oldular. Sınıf 4 klasmanında birinci İbrahim Yolcu Argün – Niyazi Yorgancıoğlu, ikinci ise; Özhan Karaduman – Serdar Kumru ikilisi oldular. Sınıf N klasmanında birinci Murat Aşık – Ali Kiremitcioğlu, Sınıf R’de birinci Edim Macila – Güner Şevketoğlu ikilisi olurken, Mustafa Çelikden – Warren Morgan ikilisi ikinci oldular. Genç Pilot kategorisinde birinciliği Buğur Kambillili elde etti.

Anahtar Kelimeler:
2019 Ralli Şampiyonası11.iskele Rallisi
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