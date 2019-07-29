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2019 KKTC Kick Boks Şampiyonası City Mall’de gerçekleşti

2019 KKTC Kick Boks Şampiyonası City Mall’de gerçekleşti

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:35
2019 KKTC Kick Boks Şampiyonası City Mall’de gerçekleşti

Spor faliyetlerine olan desteği ile bilinen CITY MALL AVM, 2019 Kick boks Şampiyonasına ev sahipliği yaptı.

2019 KKTC Kick Boks Şampiyonası 3.Ayak müsabakaları, 3. Ahmet Sami Topcan Kick boks şampiyonası 28 Temmuz Pazar günü City Mall AVM’de gerçekleşti.

City Mall AVM ev sahipliğinde gerçekleşen KKTC Kick Boks Şampiyonası müsabakalarında sporcular; minikler, yıldızlar, gençler, büyükler yaş grupları, Light müsabakaları,semi müsabakalarıve müzikli form kategorilerinde yarıştılar.

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2019 KKTC Kick Boks Şampiyonası 3.Ayak müsabakalarına; Mağusa İhtisas Spor Derneği, Erdem Akademi Spor Derneği, Şimşek Savunma Sanatları Spor Derneği, Cypruss Bull Lions Spor Derneği, Tatlı Spor Derneği,Muay Thai Kıck Boks Spor Derneklerinden toplamda 62 sporcu katıldı.

Başta katılımcı sporcuların ailesi ve yakınları, City Mall AVM ziyaretçilerinden oluşan seyirciler 2019 KKTC Kick Boks Şampiyonası 3.Ayak müsabakalarını coşkuyla izledi.

Yoğun ilgi gören Kick Boks Şampiyonası 3.Ayak müsabakaları ödül törenine KKTC Kick Boks Federasyon Başkanı Niyazi Demirel’de katıldı.

Müsabakada dereceye giren sporculara ödülleri, KKTC Kick Boks Federasyon Başkanı Niyazi Demirel ve City Mall AVM Genel Müdürü Tayfun Şen tarafından verildi.

2019 KKTC Kick Boks Şampiyonası 3.Ayak müsabakaları, KKTC Kick Boks Federasyonu işbirliği ile City Mall AVM Aktivite alanında ücretsiz olarak gerçekleştirildi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
2019 KKTC Kick Boks ŞampiyonasıCıty Mall
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