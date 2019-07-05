1.Hürdeniz Cup Tenis Şampiyonası GAÜ ev sahipliğinde gerçekleşti

1.Hürdeniz Cup Büyükler ve Senyörler Şampiyonası, 24 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) kortlarında yoğun ilgi ile gerçekleşti.



Girne Amerikan Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen KKTC Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Hürdeniz Cup Büyükler ve Senyörler mücadelesi sonunda, şampiyonlar dün oynanan final maçı ile kupalarını almaya hak kazandı.



Gazioğlu: “GAÜ ile İşbirliği Yapmaktan, Federasyon Olarak Onur Duyuyoruz”

KKTC Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Girne Amerikan Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda şampiyonlarımız ödüllerini aldılar. Çok başarılı bir organizasyon oldu. Emeği geçen bütün arkadaşlara, bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. GAÜ Tenis takımı zaten bizim güçlü ekiplerimizden bir tanesidir. Biz Girne Amerikan Üniversitesi ile işbirliği yapmaktan, federasyon olarak onur duyuyoruz” dedi.



GAÜ Spor Klübü Genel Sekreteri ve Spor Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Doğgün; “Bünyemizde böylesine güzel bir organizasyon gerçekleştirdikleri için KKTC Tenis Federasyonuna teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir organizyonun ev sahipliğini yapmaktan GAÜ olarak mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra ki turnuvalarda da kendilerine ev sahibi olmaktan mutluluk duyacağız. KKTC Tenis Federasyonu’na da başarılar diliyorum” dedi.



Dereceye giren sporculara ödüllerini GAÜ Baş Antrenörü Tuncel Türker, GAÜ Spor Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Mustafa Doğgün , KKTC Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, Özgü Samioğlu takdim etti.



KKTC’de tenisin zirvesindeki sporcuların çekişmeli mücadelesi ve zevkli karşılaşmaların yaşandığı turnuvanın finalinde Senyörler ve Büyükler kategorilerinde şampiyonlar şu şekilde;



40+ Senyör Kadınlar;

1.Kadriye Debreli

2.İpek Özsev



45+Senyör Erkekler;

1.Orhun Doğasal

2.Necat Yüksel



35+Senyör Erkekler;

1.Özgü Samioğlu

2.Orhun Doğasal



40+Senyör Çift Kadınlar;

1.Arzu Çağın/Şafak Gözoğlu





45+Senyör Çift Erkekler;

1.Tuncel Türker/Orhun Doğasal

2.Çağakan Kansu/Mustafa Taşeli



35+ Senyör Çift Erkekler;

1.Özgü Samioğlu/Orhun Doğasal

2.Hasan Gazioğlu/ Sercan Erozan

Büyükler Kategorisinde;



Büyük Kadınlar

1.Şengül Tilki

2.Meril Sonakın



Büyük Erkekler;

1.Şevki Öksüzoğulları

2.Florin Sorodoc



Büyük Kadınlar Çift

1.Şengül Tilki/Maria Tatarnikova



Büyük Erkekler Çift

1.Mustafa Zorba/Berke Can Ekinci

2.Şevki Öksüzoğulları/ Zeka Başel

