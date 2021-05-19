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19 Mayıs Yol Koşusu yapılıyor

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen 19 Mayıs Yol Koşusu bu yıl 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yapılacak.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:31
19 Mayıs Yol Koşusu yapılıyor
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Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sportif etkinlikleri kapsamında 8 kilometrelik güzergahta yapılacak olan koşu, büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerinde düzenlenecek.

Koşu Lefkoşa – Girne anayolu üzerinde bulunan Aqua City evlerinde saat 07.30’da başlayacak ve Lefkoşa Atatürk Stadı içinde tamamlanacak. Yarışın kayıt başlangıcı 06.45 olarak duyurulurken, irtibat için 0533 863 10 67 (Hasan Başaranel) ve 0533 864 66 03 (Özgür Felek) numaralı telefonlardan iletişim kurulabileceği açıklandı.

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