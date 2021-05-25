banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Karanlıktan aydınlığa
Karanlıktan aydınlığa
Kutlu Adalı cinayeti burada değil orada çözülür…
Kutlu Adalı cinayeti burada değil...
Aşı – PCR testleri – pandeminin sonu denklemi
Aşı – PCR testleri –...
Ayyuka çıkanlar eğlencelik değil
Ayyuka çıkanlar eğlencelik değil
banner376

19 Mayıs anısına oynadılar

Futbol Tenisi Federasyonu yeni sezonun ilk organizasyonunu 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde yaptı

25 Mayıs 2021 Salı 16:35
19 Mayıs anısına oynadılar
banner337

Futbol Tenisi Federasyonu tarafından 2021 yıllık faaliyet program dahilinde ilk kez düzenlenen Futbol Tenisi kadınlar ve erkekler üçlü turnuvası tamamlandı. 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Futbol Tenisi Federasyonu tarafından Doğu Akdeniz Üniversitesi Tenis kortlarında düzenlenen futbol tenisi trunvasına kadınlarda 3, erkeklerde ise 6 takımın katılımıyla oynandı.

Şampiyonlar

Tek devreli lig usulüne göre Kadriye Kontosoğlu tarafından yönetilen karşılaşmalarda kadınlar üçlüde Doğu Akdeniz Üniversitesi 1 (Ayşe Mullacuma-Makbule Nurtunç-Meryem Bozkurt), erkekler üçlüde ise Emektar (Mehmet Aksunlar-Süleyman Devecioğlu-Talat Şentürk) takımları şampiyon oldu.

Dereceye Girenler

Turnuvada Kadınlar üçlüde Doğu Akdeniz Üniversitesi 2 (Zaliha Ersöz-Cemra Kara-Rale Güleç) ikinci, Akdeniz Spor Birliği (Ümmühan Baş-Dilek Özbilir-Başak Ruso) üçüncü oldu. Erkeklerde ise Doğu Akdeniz Üniversitesi 1 (Yunus Çıldan-Ekin Kaygısız-Uğur Kaya) ikinci, Aysergi (Adem Ertem-Abdullah Atma-Sami Ergazi) üçüncü oldu.

Ödül Töreni

Futbol Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Futbol Tenisi kadınlar ve erkekler üçlü tunuvanın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, maçın hakemi Kadriye Kontosoğlu, organizasyona ev sahipliği yapan Doğu Akdeniz Üniversitesi adına Makbule Nurtuç’a plaketleri  Futbol Tenisi Federasyon başkanı Şevket Songur, teknik organizasyon ve milli takımlar sorumlusu Hişam Tarazi, BRT Spor servisinde Ahmet Ogan tarafından verildi.

banner341
Futbol Tenisi Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlen turunvada kadınlar üçlü ve erkekler üçlüde puan durumu şöyle oluştu.

Kadınlar Üçlü :                                        Puan

1. Doğu Akdeniz Ünüversitesi 1                 8

2. Doğu Akdeniz Üniversitesi 2                  5

3. Akdeniz Spor Birliği                               0

Erkeler Üçlü :                                        Puan

1. Emektar                                                 10 

2. Doğu Akdeniz Üniversitesi 1                  8

3. Aysergi                                                    6

4. Yedikonuk                                               4

5. Doğu Akdeniz Ünüversitesi Gençler       3

6. God                                                          0

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dumlupınar 22 oyuncuyu satılığa çıkardı
Dumlupınar 22 oyuncuyu satılığa çıkardı
GHE’de başlangıç belirlendi
GHE’de başlangıç belirlendi
Birinci manifestosunu yayınladı
Birinci manifestosunu yayınladı
Gençlik Gücü U17 Çalışıyor
Gençlik Gücü U17 Çalışıyor
Altan, Pençe ve Durak birinci
Altan, Pençe ve Durak birinci
Güner Burgul anısına oynadılar
Güner Burgul anısına oynadılar
Sprintte Ekrem-Püren Olimpikte Berk-Ayşa
Sprintte Ekrem-Püren Olimpikte Berk-Ayşa
Yenicami’de moral yemeği
Yenicami’de moral yemeği
Yıldız geri döndü
Yıldız geri döndü
Futbol artık ikinci planda
Futbol artık ikinci planda

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim