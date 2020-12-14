1461 İskele Trabzonspor’dan kenetlenme

İskele temsilcisi 1461 Trabzonspor Neşe restaurant’ta dayanışma yemeği düzenledi.

Geceye birçok siyasi ve kulüp başkanı destek verirken kulüp bir teşekkür yazısı yayımladı. Yazıda “1461 iskele Trabzonspor kulübü olarak gerçekleştirdiğimiz dayanışma yemeğinde, çekilişlerimize destek veren esnaflarımıza, bizlere bağışta bulunan siyasilerimize, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen İskele Belediyesine, adanın farklı farklı yerlerinden gelip bizlere kıymetli bağışlarda bulunan futbol kulüplerimize, kırmayıp yanımızda olan arkadaşlarımız ve ailelerimize teşekkürü borç bilirim. Akşam birlikten kuvvet doğar sözünün kanıtını yaşadık!!! Herkesin ayağına yüreğine ve emeğine sağlık...” denildi.