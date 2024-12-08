Beyar yarın KTSYD’de düzenlenecek törenin ardından öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedilecek

Kıbrıs Türk spor basınının duayen isimlerinden, eski hakem Fevzi Beyar, hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören 80 yaşındaki Beyar, dün gece evinde yaşama gözlerini yumdu.

Beyar, yarın uzun yıllar yöneticilik yaptığı Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde saat 10.00’da düzenlenecek törenin ardından, İsmail Safa Cami’de kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

-KTGB’den mesaj

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, yayımladığı mesajda, Beyar’ın vefatından duyulan üzüntüyü paylaştı.

Ömrünü spor yazarlığına adayan Beyar’ın Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı da yaptığı ve özellikle futbol camiasının yakından tanıyıp sevdiği herkesin saygı duyduğu değerli bir insan olduğu vurgulanan mesajda, “Merhuma rahmet, ailesine, spor camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.” denildi.