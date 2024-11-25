Spor Dairesi Müdürlüğü, hafta sonu ülkeyi etkisi altına alan şiddetli fırtına sebebiyle saha ve tesislerde meydana gelen hasarların tespiti ve oluşan hasarların giderilmesi için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Spor Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü ve beraberindeki heyet, spor tesislerinde meydana gelen hasarları yerinde inceleyerek sorunların giderilmesi ve kısa sürede tesislerin kullanabilir duruma getirilmesi için çalışma başlattığını belirtti.

Mustafa Sütçü, ada genelinde olumsuz hava koşulları sebebiyle spor tesislerinde de bir takım sıkıntıların yaşandığını belirtti. Sütçü, tüm bölgelerden gerekli bilgileri toparladıklarını ve kendilerinin de oluşan hasarları yerinde inceleyerek Planlama ve İnşaat Dairesi’ne gerekli bilgileri aktardıklarını ve koordineli bir biçimde meydana gelen hasarların giderilmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı.