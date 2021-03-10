Serbest Kürsü / Levent Özadam
Sevgili Tuygun Töre hakkında daha önce de saniyede yaşanan sıkıntıları kaleme almıştık…
Genç bir girişimci olduğu için kendisini önemsiyoruz!
Önemsiyoruz çünkü sanayide ve yerli üretimde yaşanan sıkıntıları en azından cesur bir şekilde ortaya koyabiliyor…
Oysa istese babasının forsunu o da kullanabilir ve devlete kapak atar kendisini ve ailesini güvence altına alabilirdi!
O zor olanı seçti…
Belki de boyundan büyük borçların altına girdi ama fabrikasını kurdu!
Yerli üretim yapıyor, en önemlisi de istihdam yapması…
Kendisini çocukluğundan beridir tanımamız ve sevmemiz tamamdır ama burada konu o değil bu ülkeye yatırım yapan herkestir!
Çünkü Tuygun sadece kendisinin değil tüm sanayicilerin duygularını paylaşmaktadır…
Dün yine yürekleri parçalayan bir paylaşımda bulundu!
İşte yürekleri parçalayan o duygu dolu kelimeler:
…
“Bugün sabah 9.00 civarıydı Elektrikler kesildi, kesmişler. Borcumuz var doğrudur!
Neresi mi? Sanayide fabrika, üretim tesisi…
Kapanmadan sonra 1 Mart’ta açtım tesisi tekrardan, sipariş falan olduğundan değil yani; yanımda çalışan insanlara maaş verebilmek için açtım. Ne çıkarsa bölüşürüz dedim.
Zarar edeceğimi bilerek açtım ama olsun…
Elime geçen ilk parayla Kıb-Tek ‘e borcuma mahsuben 2 Mart’ta ödeme yaptım.
Elektriğe ödediğim o paranın %20’si satış yapmadım daha bu 8 günde.
Bugün siftah bile yapmadık, kimden ödeme istediysek “durumu biliyorsun” dedi.
Bir şekilde ödediğimiz krediler, faizler, borçlar cabası..
İşin diğer kısmına geçiyorum:
Bu yatırımı yaparken Kw yükseltmek için Sanayi Dairesine yaklaşık 40 bin TL ödedim, Sanayi Dairesi ve Kıb-tek’in yapması gereken ALTYAPI yapılmadığından dolayı 80 bin TL daha ekstra masraf yapmak zorunda kaldım..
Bu kurumlar bize vay hata bizdeymiş bari mahsuplaşalım falan da demedi.
Pandemi döneminde Sanayicilere/üreticilere 25 krş teşvik verildi, ben kullanamadım ! Kullanamayanlardanım…
Niye mi çünkü bakiyem varmış!
-Yahu sen ne biçim hükümetsin?
Ne biçim bakansınız,nereye bakıyorsunuz, hangi kafayla yönetiyorsunuz bu devleti?
Zaten destek amaçlı veriyorsun bu teşviki, borçsuz işletmenin teşvike ihtiyacı yok zaten !
Sayenizde Ben bu ülkede İnandığım bütün değerlerden soğudum..
Ben olsam ne olmasam ne diyordur eminim bazıları!
Ne de olsa bitmeyen, kovsalar da gitmeyen ağır Yalakaları var !
Ne söylese alkışlayacak olan Şak şak’cıları var..
Üzüldüğüm şey bunlardan daha fazla OLAMAYAN cesur, bilgili, donanımlı insanların sessizliği, korkaklığı!
Yazmaktan, söylemekten, şikayet etmekten de bıktım.
Bu ülkede dürüstlük, çalışkanlık, idealistlik, üretmek değer görmüyor arkadaş..
3-5 tane ailenin çıkarlarını, menfaatlerini koruyabilmesi, daha zengin daha güçlü olabilmesi için bu adaletsiz düzende birer figüranız sanki..
Çok açık yazıyorum bazı şeyleri ama bundan utanmıyorum…
Bizleri bu hale düşürenler, bunları yaşatanlar utansın!..”…
…
Son bir yıldır yaşananlar malumunuzdur…
Covid-19 nedeniyle sürekli aç-kapa durumları hasıl oldu ve yurt dışından ülkeye ithalat yapanlar hiç durmaksızın çalıştı!
Özellikle de gıda ürünleri getirinler eskisinden çok daha fazla kazandı…
Ama yerli sanayici belki de birkaç ay çalışıp genelde fabrikalarını kapatmak zorunda kaldı!
Borçlar eskiye oranla katlanarak devam etti…
Şimdi yeniden açılma kararıyla bir umuttur diyerek işlerinin başına geçtiler!
Başbakan hani demişti ya, bankalara olan borçlar yeniden yapılandırılacak…
Bu açıklama hala ortada duruyor!
Alacaklılar da kapıda kuyrukta bekliyor…
Ortada alınmış resmi bir karar olmadığı için de onlar da haklı!
Haklı çünkü hükümet hala bu konuda bir karar üretmiş değil…
Yine de sanayici kesimi bir heyecanla açtığı fabrikasının ilk günlerinde elektrikleri kesilerek hayal kırıklığı yaşıyor!
…
Nasıl bir yönetim anlayışı, nasıl bir vicdandır ki çalışmayan ve para kazanmayan bir işletmenin bakiye borcu var diye şalterlerini indirirsiniz?
İnsanın aklı almıyor…
Şunu tüm yönetenler bilmelidir ki bu ülkede üretim yoksa, tüketim toplumu olmaktan çıkamayız bu da dışa bağımlığı artırdığı için ekonomideki dengeler hiçbir zaman sağlanamaz!
Devletin kuruma milyonlarca lira borcu varken, bunun hıncını yerli üretim yapanlardan çıkarma icraatları kötü yöneticilik ve yerli düşmanlığından başka bir şey değildir!
Büyük vaatlerle iktidara gelenlere sesleniyoruz;
Şu anda yaşananlar artık sözün bittiği yerdedir ve kendi ellerinizle ülke yerli üretimini bitirmek gibi bir maksadınız varsa da açık ve seçik olarak söylemek durumundasınız!
MESAJ KUTUSU
Sayın Turan BÜYÜKYILMAZ, uzun süren kapanma döneminden hemen sonra yerli üretim yaşan sanayicilerin borçları yüzünden elektrik şalterlerini indirmek onlara darbe üstüne darbe vurmaktan öteye bir şeye yaramaz. Aksine borçlarını yapılandırıp destek olmanız gerekiyordu!
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Sayın Tözün TUNALI, Levazım ve Harnup Fabrikasında yönetim kurulu başkanlığı görevine geldikten sonra sıkı bir denetim ve soruşturma süreci başlattığınız konuşuluyor. Bu arada işe gelmemeyi adet haline getiren bir çok çalışan da nedense görev başı yapmaya başlamış diye duyduk…
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Sayın Duriye OYGAR, Sağlık Bakanlığı eski yönetim döneminde tıbbi malzeme alımlarını konusunu mercek altına almanız ve gerekirse de derin bir soruşturma başlatmanız gerektiği konusunda mesajlarınız geliyor. Bir kurcalayın bakalım alımlar niçin hep aynı şirketlerden yapılıyordu?
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Sayın Ersan SANER, Başbakanlık önündeki taşımacıların eylemi epey uzun sürdü ve o güzergahı kullananların da şikayet konusu olmaya başladı. Artık diyoruz bu arkadaşlarla konuşup ortak bir karar üretseniz ve onlar da evlerine işlerine geri dönseler! Tek istedikleri aşağıya inip onlarla bir çay içmek!
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Sayın Candan AVUNDUK, salgın ve kapanma dönemi en fazla yerli üretim yapan sanayi kesimini olumsuz etkiledi ama fabrikaları açar açmaz elektrikler de kesilmeye başladı. Hükümet nezdinde girişimde bulunmanız isteniyor!
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Sayın Gürcan ERDOĞAN, Kıb-Tek’te kazan her geçen gün daha fazla kaynarken fıtık ameliyatı geçirip yataklara düştüğünüzü duyduk, büyük geçmiş olsun. Bu aralar mafya iddiaları havalarda uçuştuğu için bir an önce kuruda asayişi sağlamanız bekleniyor…
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Sayın Kemal Deniz DANA, öğretmen sendikalarının kooperatif bankaları teftişlere Merkez Bankası denetçilerinin de katılmasının yasal olmadığı yönünde uyarılarda bulunmaya başladılar. Konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmanız iyi olacak!
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Sayın Reşat AKAR, pek muhterem validenizin vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Tanrı’dan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin…
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Sayın Didem GÜRSES, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesini ara sıra güncellemekte yarar var zira teşkilat şemasındaki yenilikler ve atamalar hala eskilerini gösteriyor. Kimseyi arkamızdan güldürmemek gerek değil mi?
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Sayın Murat GEZİCİ, Türkiye’nin önemli televizyon kanallarında hemen her gece boy göstermeniz dikkatlerden kaçmıyor. Bu arada sıkı muhalefet yaptığınız da konuşulmaya başlandı artık hakkınızda hayırlısı…