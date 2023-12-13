Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu ve “Belediye Başkan Yardımcısı” Hrisanthos Zanettu’nun, ABD'de temaslarda bulunduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Yoannu’nun, Washington ve New York’ta temaslarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Yoannu, temasları konusunda “Astra” kanalına yaptığı açıklamada, ziyaretlerinin odağında, kapalı “Maraş” bölgesindeki statükonun çiğnenmesinin bulunduğunu ifade etti.

Sözde “Maraş Belediye” heyetinin, ABD temasları çerçevesinde Yunan asıllı dört ABD’li senatör Chris Papas, Nicole Malliotakis, Gus Bilirakis ve John Sarbanes ile bir araya geldiğini yazan gazete, heyetin, ABD’li senatörlere Maraş bölgesindeki durum hakkında bilgi verdiğini belirtti.

Habere göre heyet, Helen-Amerikan ve Amerikan -Yahudi lobisiyle de bir araya geldi.

Sözde “Maraş Belediye” yetkilileri daha sonra New York’a geçerek BM binasında Kıbrıs sorununu ele alan departman ve Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi ile bir araya geldi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ABD’li senatörlerin, “işgal ve istila” olarak nitelendirdikleri Barış Harekatı’nın 50’nci yılı nedeniyle özel bir karar hazırlayacakları yönünde taahhütte bulunduklarını belirtti.