Rum Başkanlık Sarayı: “Anti işgal etkinliğe katılanlar, verilecek mesajları kabul ediyor demektir”

“Şahsi konularına aracılık istediler, sonra partilerine hoş görünmek için tavır değiştirdiler”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın sözde Maraş Belediyesi’nin bu akşam 19.30’da Derinya’daki “Maraş Kültür Merkezi'nde” düzenleyeceği “anti işgal etkinliğe” katılma kararı aldığı ancak sözde belediyenin EDEK, ELAM ve Dayanışma Hareketi mensubu meclis üyelerinin şiddetli tepkisi üzerine geri çektiği iddiaları bugünkü gazetelerde de yer aldı.

Fileleftheros “Uluçay’sız Anti İşgal Eylemi… Başkan Hristodulidis Bu Akşam Birçok Muhataba Mesaj Verecek” başlıklı haberinde, Uluçay’ın bu akşamki etkinliğe katılmayacak olmasına karşın çekişmelerin daha da sert görüşlerle devam ettiğini vurguladı.

Haberde, Rum Başkanlık Sarayı’ndan, konuyla ilgili herhangi bir tepki gelmediği, Nikos Hristodulidis’in baş konuşmacı olacağı bu akşamki etkinliğe katılacağına, konuşmasında da çeşitli istikametlere “istila ve işgal karşıtı mesajlar vereceğine, etkinliğe her katılanın da bu mesajları kabul ediyor demek olduğuna” dikkat çekildi.

Gazete, Rum hükümet kaynaklarının etkinliğin anti işgal niteliğine vurgu yaptığını ve Rum Başkanlık Sarayı’nın, Uluçay konusunda gereksiz bir gürültü koparıldığı görüşünde olduğunu kaydetti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın dün DİSİ’li sözde “Maraş Belediye Meclisi” üyesi Nikos Karulas’a bu akşamki etkinliğe katılmayacağını ilettiği kaydedilen haberde, gelişme üzerine sözde belediye tarafından yapılan açıklama da aktarıldı.

Habere göre “Sevili dostumuz Süleyman Uluçay’ın anti işgal etkinliğimize katılmaması için öncülük edenler nihayet hedeflerini başardı. Uluçay siyasi büyüklük göstererek, bu akşamki anti işgal etkinliğimizin gerçekleştirilmesinde herhangi bir sorun çıksın, etkinliğe katılmasının müzakereleri yeniden başlatma çabasına engel çıkarsın istemediği izahında bulundu” ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca “Şaşırtıcı, aynı zamanda mantık dışı bir şey daha var ki Belediye Meclisi’ndeki partilerin temsilcileri Uluçay ile görüşmeye katıldı, şahsi konularına aracılık yapmasını da istedi ancak partilerine hoş görünmek için tavır değiştirdiler ve yalan yayıyorlar” vurgusu yapıldı, şunlar da kaydedildi:

“Maraş Belediyesi kapalı bölgenin kolonizasyonunu durdurma ve bütün sakinlerinin sevgili kentimize dönmesi mücadelesine devam edecek. Aşırı vatansever kisvesi giyen kimsenin, ama kimsenin Belediyemizin BM himayesinde uzlaşılmış zeminde bir çözüm bulma çabasının altını oymasına müsaade etmeyeceğiz. Maalesef büyük bir fırsat kaçırdık. Süleyman Uluçay gibi orijinal bir Kıbrıslı, çözüm ve yeniden birleşme mücadelecisinin, yasal sakinlerin kentimize geri dönmesi mücadelemizde sesini sesimizle birleştirme fırsatı vermedik” vurgusu yapıldı.

“Karşılıklı tepki açıklamaları”

Habere göre DİSİ ve AKEL’in halkı bu akşamki etkinliğe katılmaya çağırdıkları açıklamalarında sert söylemler kullandı.

DİSİ (ve Rum Meclis) Başkanı Annita Dimitriu bu akşamki etkinliğin sözde “Türk istila ve işgalini kınama etkinliği olduğunu” belirterek, Kıbrıslı Türklerin böyle bir etkinliğe katılmasının, “onların da kınadığı ve vatanın kurtulması ve yeniden birleşmesi için seslerini birleştirdiklerinden başka bir anlama gelmeyeceği” görüşüne yer verdi.

AKEL, Süleyman Uluçay’ın etkinliğe katılmasına bazı Rum partileri tarafından “aşırı” tepki vermesinin, Uluçay’ın daveti kabul etmesinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC’deki bazı çevreler yerine Rum hükümet ortağı partileri ve aşırı sağ çevreleri rahatsız ettiğini gösterdiğine dikkat çekti.

EDEK açıklamasında sözde “Maraş Belediyesi”nin, AKEL ve DİSİ’nin “yasal sakinlerinin Maraş’a geri dönüş mücadelesini erozyona uğrattığı, Uluçay’ın davet edilmesinin kabul edilemez olduğu” görüşünü ortaya koydu.

DİPA Başkanı Marios Karoyan da “bu davetin, Kıbrıs sorunuyla ilgili doğru mesajlar verme fırsatı olabileceği, aynı zamanda Maraşlıların kurtuluş ve yeniden birleşme iradelerini kırabileceği göz ardı edilemez” dedi.

Alithia haberini “İnatçılar Başardı… Kıbrıslı Türk ‘Belediye Başkanının’ İşgali Kınamasını Engellediler” başlığıyla verdi.