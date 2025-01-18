Devletten sosyal yardım ve cemile yardımı alanların maaşlarına yüzde 11.12 oranında artış yapıldı.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 Ocak’tan geçerli olan kararlara göre, son tüketici fiyatları endeksindeki dört aylık artış oranı olan yüzde 11.12 oranında yükseltildi.

Maliye Bakanlığına bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Bütçesi altında yer alan "Cemile Yardımları" kaleminden maaş çeken toplam 5 kişinin maaşlarının artırılması amacıyla, maaşlarına %11,12 oranında bir artış yapıldı.

Bakanlar Kurulu, Sosyal Yardımlar Tüzüğü tahtında verilen Sosyal Yardım Miktarlarına Tüketici Fiyatları Endeks artışının %11, 12 oranında konsolide edilmesine de karar vererek sosyal yardımları da artırdı.