Tatlısu - Geçitkale ana yolunda dün tehlikeli sürüş yaptığı sosyal medyadan paylaşılan aracın sürücüsüne ceza kesildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, seyir halindeki araçta yolcu olarak bulunan iki şahsın, aracın camlarından bellerinin yarısında kadar çıkarak insan hayatına tehlike arz edecek şekildeki görüntülerinin paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen araç sürücüsüne, işlediği trafik suçundan dolayı 6 bin 785 TL para cezası ve 25 ceza puanı kesildi.