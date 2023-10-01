Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Gardiyanoğlu mesajında, “Yaşlılarımız, toplumumuzun temel taşlarıdır. Günümüzden yarınımıza, kültürel değerlerimizin nesilden nesile aktarılmasına vesile olan en kutsal varlıklarımızdır. Geçmişle bugün arasında köprü vazifesi gören yaşlılarımız, engin tecrübeleriyle bizlere rehber olmakla birlikte, her zaman bilgi ve deneyimlerinden faydalandığımız en kıymetli hazinelerimizdir. Toplumumuzun en önemli ve saygın parçasını oluşturan kıymetli büyüklerimize ömürleri boyunca gerekli ilgiyi göstermek hayatlarını kolaylaştırmak öncelikli görevimizdir” dedi.