Sosyal Demokrat Hareketi (SDH), küçükbaş hayvancılıkta süt verimini artırmak için protein oranı yüksek yan ürünler ithal edilmesini önerdi.

SDH Genel Başkanı Alper Özsakınç yazılı açıklamasında, süt verimini artırmak ve hayvanlarda yağlanmayı sağlayarak et lezzetini yükseltmek amacıyla, Toprak Ürünleri Kurumu ve Tarım Bakanlığı’nın Türkiye’den şeker fabrikalarından pancar kuyruğu, kuru küspe, meyve suyu ve pancar işleme tesislerinden kırmızı pancar posası, elma posası gibi protein oranı yüksek yan ürünler ithal etmesini istedi.

Özsakınç, ayrıca Mesarya Ovası Sulama Projesi’nın hizmete alınarak şeker pancarı üretiminin artırılması ve Türkiye tarafından bir şeker fabrikası kurulması için çalışmalar yapılmasını da talep etti.