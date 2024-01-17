SOS Çocukköyü Derneği, dernek çatısı altındaki çocuklar ve gençler için uzun süren bakım ve destek programlarının sürdürülebilir olması amacıyla “Düzenli Bağış” çağrısı yaptı.

SOS’ten yapılan yazılı açıklamada, “Düzenli Bağışınla Destek Ol” kampanyası dahilinde faturalı hatlardan 4271’e gönderilecek bir kısa mesaj (SMS) ile düzenli bağış başlatılabilecek.

ABONE SOS3 yazıp 157 Türk lirası, ABONE SOS4 yazıp 236 Türk lirası, ABONE SOS5 yazıp 315 Türk lirası aylık düzenli bağış yapılabileceği gibi, soscocukkoyu.org resmi internet sitesinden veya SOS Çocukköyü Derneği’ne bizzat başvuru yapılabilecek.

Çeşitli nedenlerle aile bakımını kaybetmiş çocuklara aile tipi bakım, aile güçlendirme çalışmaları ile aile bakımını kaybetme riski altındaki çocuklara destek veren SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında aktif bakım gören 92 kişi çocuk ve genç bulunuyor.

Aile Güçlendirme Programı’nda ise aktif destek alan 82’si çocuk, 150 kişi var.

Bakım ve destek verdiği çocuk, gençlerin yetiştirilmesi için çok uzun yıllardır hizmet veren SOS Çocukköyü Derneği, düzenli bağışlar sayesinde, çocuklara sevgi dolu bir yuva, uygun bir eğitim ve sağlık hizmeti sağlayabiliyor.

Dernek, güncel net asgari ücrete endeksli olarak kendini yenileyebilecek şekilde düzenli bağış yapılabilmesi, çocukların mevcut bakımına ve geleceğini şekillendirmede uzmanların yol haritası oluşturabilmesine olanak sağlıyor.

Geçtiğimiz 30 yılda 5 bin 187 çocuk, genç ve yetişkin SOS Çocukköyü Derneği’nden bakım, destek ve eğitim aldı.

Bu güne kadar aile tipi bakım programı kapsamında 314, destek programı kapsamında bin 346 kişi SOS Çocukköyü Derneği’nden destek alırken; bin 35 kişi kreş ve anaokulundan eğitim aldı.

Girne Gençlik ve Gelişim Merkezi (GİGEM) eğitim ve kişisel gelişim programlarına ise, 2 bin 492 kişi katıldı.

Bağış için detaylı bilgi için 225 70 17 veya 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan alınabilecek.