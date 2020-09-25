Çiğdem Dürüst

Seçim yasakları öncesinde Kıbrıs’taki seçimi herkesten daha yakın takip eden Gezici araştırma şirketinin son anketi, gündemdeki yerini aldı…

Dün gerçekleştirilen basın toplantısı sonrasında basına servis edilen rapora bakıldığı zaman, anket sonuçlarına göre belirlenenoy oranlarına göre çoktan aza doğru sıralanan adaylar hakkındakideğerlendirmeler son derece dikkat çekiciydi.

Rapora göre Tufan Erhürman, Kudret Özersay ve Erhan Arıklı mecazen gömülmüş durumdadırlar.

Kudret Özersay’ınToparlanıyoruz sonrası tutarsız bir çizgisi olduğu iddiası;

Tufan Erhürman’ın iktidarı döneminde başarısızlığını iddia eden göreceli vurgu;

Ve zaten çok güçsüz olduğu iddia edilen siyasal partisinin Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Arıklı’ya ciddi oy kaybı yaşatacağı savunuluyor.

Serdar Denktaş’ın Kıbrıs sorununda net bir görüş ortaya koyamıyor olduğu iddiasını içeren giriş yorumlarında ayrıca kişisel tutumları nedeniylepartisinin dahil olduğu ve kurulamayan koalisyonların başarısızlık ve etkisizliği de Sn. Denktaş’a yükleniyor.

Bu nedenle Gezici anketi, bahse konu olan ve olmayan tüm adayların arasında,aslında, Ersin Tatar ile Mustafa Akıncı’yı yarıştırıyor.

Bu yarışta göreceli olarak Tatar’ın “tutarlı T.C. dostu politikaları”, Akıncı’nın ise “T.C. düşmanı politikalarına değinerek net sübjektif bir tavır sergileyen değerlendirme,raporundevamını kanımızca gölgeliyor.

Hal böyle olunca bu rapora göre tüm Kıbrıs UBP turuncusuna boyanmış durumda.T.C. garantörlüğünden sismik araştırmalara, iki ayrı devletli yani konfederal çözümden Akıncı yüzünden T.C. ile ilişkilerin açılmasına kadar açıkça Ersin Tatar işaret ediliyor araştırmada.

Ankette yer aldığını bildiğimiz farklı ikinci tur kombinasyonlarına karşın,tek bir kombinasyon üzerinde durularak Akıncı Tatar üzerine yoğunlaşılmış bir göstergeler zincirlemesiyle ilerlenmiş olması da ayrıca düşündürücü.

Özetle, anket açıkça “Tatar’ı sağın tek seçeneği” vurgusunu içeriyor olabilir mi?

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Doğrusunu isterseniz KKTC dinamikleri gereği, cumhurbaşkanının kim olabileceğinden ziyade, Kıbrıs sorunun nasıl ilerleyeceği önemlidir. Ki uluslararası dinamikler açısından, bu Gezici’nin araştırma sonuçlarıyla örtüşmüyor. Çünkü araştırmanın sonuçları garantörlüğün tartışılmaz olduğunu söylerken AB ve BM federal çözümle buna kuşkuyla bakıyor. Konfederal bir çözümü işaret ettiği söylenen katılımcı anketlerine karşın başta BM olmak üzere Kıbrıslı Türklerin dünyadaki varoluşunun illa ki federasyon ile mümkün olacağı hukuki ve siyasal gerçeği var…

Dahası anket sonuçları, BM ve AB başta olmakla birlikte dünyayı yönettiğini varsaydığımız diğer siyasal ve ekonomik aktörlerin de uluslararası görüş olan federal çözümün dışında olamayacağı gerçeğiyle bizleri karşılaştırma yapmak zorunda bırakıyor.

Kıbrıs Türk toplumunu yavru kalmaya, tanınmamışlığa ve bugünkü zayıflıklarının kalıcılaştığı bir sisteme hapsetme eğilimini sürdürmesine neden olacak bu sonuçlar endişe verici olarak değerlendirilmeli.

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Sahi, oy oranlarını ayrıca incelediğimizde: Kudret Özersay, Ersin Tatar ve Erhan Arıklı oyları %44 olup katılımcıların işaret ettikleri sonucu destekleyen toplam oyların %44’e tekabül ettiği; buna karşın federal çözüm isteyen adayları destekleyeceğini beyan eden oyların sahibi katılımcıların isemevcut pozisyonda %45’in üzerinde olduğu ayrıca tutarsız gibi gelmiyor mu size de?

Bu soru işaretleriyle Gezici’nin Türkiye ve Kıbrıs’taki sapma paylarının düşüklüğü ise anketi daha da merak uyandıran bir noktaya taşıyor.

Yine de en doğru sonuç ve tüm bu yorumlar 11 Ekim gecesinde son bulacak.

Bununla birlikte olası bir olağan üstü genel seçime hazırlanmaya devam edilecek.

Sabırsızlanmayın.

Sadece 15 gün var…