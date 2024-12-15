Ülkede son 24 saatte farklı bölgelerde yaşanan üç trafik kazasında 3 kişi yaralandı, yaralıların biri yoğun bakımda tedavi altına alınırken, bir araç sürücüsü de trafik kurallarını ihlal nedeniyle tutuklandı.

Polis'ten verilen bilgiye göre, dün akşam saat 22.00 sıralarında Gönyeli Belediye Bulvarı’nda motosiklet sürücüsü Tahir Kesicisoy’un (41) karşı yönden gelen Enes Altek’in (20) kullandığı araçla çarpıştı. Ağır yaralanan Kesicisoy nöroloji yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, motosiklet yolcusu Selvan Küçükuncular (56) acil serviste müşahede altında tutuluyor.

DAÜ içerisinde dün sabah saat 9.30’da gerçekleşen kazada ise, 21 yaşındaki Şehnaz Tontu, elektrikli scooter ile seyir halindeyken yol kasisinde dengesini kaybederek kaldırıma çarptı. Yaralanan Tontu, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ ayak bileğinde kırık teşhisi konularak tedavi gördü ve kendi isteğiyle hastaneden ayrıldı.

Bu sabaha karşı 01. 00’de Lefkoşa Yakın Doğu Bulvarı’nda, sürüş ehliyeti ve sigortası olmayan Hüseyin Alyar (24), kullandığı araçla dikkatsiz bir dönüş sırasında bordür taşlarına ve refüje çarptı. Kazada yaralanma olmazken, Alyar trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Kazalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.