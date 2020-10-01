Kritik Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım sürmekte.

Cumhurbaşkanları adayları propagandalarını sürdüre dursun çok büyük olasılıkla iki turlu olacak olan kritik seçimlerin ilk turuna 10 gün kaldı.

Ve son 10 gün Kıbrıs Türk toplumunun gelecek 10 yılını nasıl geçireceğine dair ipuçları ve derin mesajlar yanında sığ yorumlar ile dolu.

KKTC Meclisinde milletvekili olarak yer alan veya destek bulduğu siyasi bir partinin bulunduğu Cumhurbaşkanları adayları arasında yer alan Mustafa Akıncı, Ersin Tatar, Kudret Özersay, Tufan Erhürman, Serdar Denktaş ve Erhan Arıklı’nın üzerinde en çok durması gerektiği ve/veya şifrelerini doğru okuma zorunluluğu bulunduğu tek şey son 10 gün içerisinde kritik Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaşanan süreç içerisinden Kıbrıslı Türklerin gelecek 10 yılının belirleyicisi olacak olan mesajları okumak olmalı.

Gerek anavatan Türkiye ile ilişkilerin daha doğru bir zeminde devam etmesi gerekse daha doğru Devlet ve bürokrasi yönetimine dair ve de gerekse Kıbrıs sorununa dair ayakları yere basan partiler üstü bir Devlet politikasının temelleri atılması noktasında adayların seçimlere kalan 10 gün’e dair mesajların şifrelerini Kıbrıslı Türklerin iradesi temelinde okuması son derece önemli.

Ve kritik Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak olan tüm adaylar bilmeli ki değişen dengeler ile birlikte siyasetlerin değişmesi de bir gereklilikten öte toplumsal ve tarihsel bir sorumluluk.

Kime karşı?

Önce Kıbrıslı Türklere ve anavatan Türkiye’ye sonra da uluslar arası siyasete karşı.

Ve bilmeli ki tüm adaylar, Kafkasya, Dağlık Karabağ, Ortadoğu,Suriye, Kuzey Irak, Libya ve Doğu Akdeniz ile Ege’de anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin sürdürdüğü mücadelenin başarısı veya başarısızlığının etkileyeceği üç halk varsa, o da Anadolu halkı, Kıbrıslı Türkler ve Azeri Türklerinden bir başkası değil.

Tüm adayların kritik seçimlere kalan son 10 günü Kıbrıslı Türklerin gelecek 10 yılının ön gösterimi olarak görmeli ve değerlendirmeli.

Cumhurbaşkanlığına aday olan siyasi kanaat önderlerinin sadece ve sadece Kıbrıs sorununa odaklanmaması gereken yeni bir döneme girmek veya girmek zorunda Kıbrıs’ın kuzeyi.

Ve Kıbrıslı Türkler kendi iradeleri ile artık bölgesel diğer sorunlar ile birlikte uluslar arası politika temelinde de bir aktör olmak zorunda.

Kritik Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turuna dair kalan kritik 10 günde adayların ortaya koyacakları duruş ve yapacakları açıklamalar ile gelecek 10 yılda nasıl bir Kıbrıs görmek istediklerinin de kanıtı olacak.

Sadece ve sadece seçilmek motivasyonunun ön planda olduğu adayların varlığına inat Kıbrıslı Türklerin hak ettikleri yeni bir geleceği inşa etme gailesi ile hareket eden adayların varlığı ise bir umuttan çok öte bin bir bedel ile Kıbrıslı Türklerin var olma mücadelesi verdikleri bu topraklara olan inançlarını ve Kıbrıslı Türk kimliğine daha çok bağlanma iradelerini de artıran en önemli unsur.

Kritik Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için kalan son 10 gün gelecek 10 yılın rehberi.