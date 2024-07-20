Sıcak çarpmasından yoğun bakıma kaldırılan ikinci RMMO komandosunda koronavirüs de saptandı

Sıcak çarpması teşhisiyle Lefkoşa Rum Genel Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde solunum cihazına bağlanan ikinci RMMO komandosunun, dün yapılan test sonucunda koronavirüs de olduğu saptandı.

RMMO’nun yeni celbi mensubu 18 yaşındaki komandoya yapılan testte, vücudundaki virüs yükü belirsiz olduğundan yoğun bakıma alınmasını gerektiren nihai teşhis sıcak çarpması olarak duruyor.

Fileleftheros haberi “İkinci Komandodan Sonra Kaygı… 18 Yaşındaki Komandoda Sıcak Çarpmasından Sonra Koronavirüs de Saptandı” başlığıyla aktardı.

Gazete doktorları kaygılandıran durumun, 18 yaşındaki komandonun de geçen hafta sıcak çarpmasıyla aynı hastanede yoğun bakım servisine alınan ve ardından Fransa’daki bir ihtisas hastanesine nakledilen 17 yaşındaki komando ile aynı semptomları göstermesi olduğunu yazdı.

Habere göre, dün öğleden sonra bütün uzmanlık dallarına mensup doktorlar toplanarak 18 yaşındaki gence yapılan testlerin sonuçlarını değerlendirdi, tedavisinde izlenecek planı yaptı. Rum Sağlık Bakanı Mihalis Damianos da öğleden sonra hastaneye giderek doktorlardan, komandonun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Gencin sağlık durumunu “kritik” olarak değerlendiren doktorlar, her iki komandonun da hastaneye yatış semptomlarını dikkate alarak gençlere RMMO’da yapılan sağlık kontrollerinin uluslararası standartlara uygunluğunu, eğitimler sırasında gerekli bütün önlemlerin alınıp alınmadığını ve Stavrovuni’deki Komando Birliği’ndeki yatakhanelerin durumunu sorguluyor.

Rum Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Andreas Stilianu, Bakan Vasilis Palmas’ın RMMO Komutanı Yeorgios Cicikostas ile birlikte, sıcak çarpmasından tedavi altına alınan iki komandı hakkında bilgi almak üzere dün Stavrovui’deki Komando Birliği’ni ziyaret ettiğini açıkladı. 18 yaşlındaki komandonun klimasız, sadece tepe vantilatörü bulunan odada uyuyup uyandıktan sonra baş dönmesinden şikayet ettiği için önce revire, ardından Lefkoşa’daki hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldığını söyledi.

Stilianu, RMMO’nun hava sıcaklığının yüksek olduğu günlerde yatakhanelerin daha iyi havalandırılması için önlem aldığını, her bir komandoya günde en az üç litre su verildiğini, eğitimlerin sabah saat 11.00’e kadar, akşam da 17.00’den sonra yapılmakta olduğunu söyledi. Stilianu klima olmayan koğuşlarda ise tepede, çalışır durumda vantilatörler olduğu bilgisini verdi. Stilianu bu dönemde RMMO özel kuvvetler mensuplarının da komandoların da diğer RMMO mensupları ile aynı eğitimleri yaptığını, henüz yemin etmemiş olmaları nedeniyle ağır eğitimlere geçilmediğini anlattı.

Gazete tedavisi Paris’te süren 17 yaşındaki komandonun sağlık durumunda iyileşme olduğu bilgisi verildiğine, ancak daha fazla ayrıntı verilmediğine dikkat çekti.