Lefke Belediyesi, Soli Antik Tiyatro’da 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliği düzenleyecek.

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 6’ncısı yapılacak etkinlikte adanın iki tarafından katılımcılarla şiir ve müzik performansları sergilenecek. Etkinlik saat 19.30’da başlayacak.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, 1 Eylül Dünya Barış Günü programına ilişkin yaptığı açıklamada, her geçen gün yakın coğrafyada devam eden savaş haberlerinin alındığı bu günlerde, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nün barışın kıymetini bir kez daha hatırlattığını kaydetti.

“Etrafımızdaki savaşlarla dolu bir dünyada, Kıbrıs'ta barışı savunmak her zamankinden daha önemli.” diyen Kaya, bugün, dünyanın pek çok yerinde insanların savaşlardan kaçmaya çalıştığı, yaşamlarını yitirdiği bir dönemde, Kıbrıslı Türkler ve Rumların barış için bir araya gelmesinin, sadece kendi gelecekleri için değil, tüm dünyaya bir mesaj niteliği taşıdığını belirtti.

Barışın sadece sessizlik ve çatışmasızlık değil, aynı zamanda güven, hoşgörü ve karşılıklı anlayış demek olduğunu vurgulayan Kaya, şunları söyledi:

“Kıbrıs’ta bu değerlere olan inancımız, iki toplumun bir araya gelerek, geçmişten ders alıp barış içinde bir gelecek inşa etme arzusunu canlı tutmaktadır.

Lefke Belediyesi olarak, toplumlar arası diyaloğu ve barışa olan bağlılığımızı her daim sürdürmekte kararlıyız. Barışa olan inancımız, adanın dört bir yanına yayılmalı ve bir gün Kıbrıs’ın tamamında kalıcı barışı sağlamalıdır.

Bu Dünya Barış Günü'nde, tüm halkları özgür, eşit ve dayanışma içinde yaşayan toplumlara sahip bir Kıbrıs ve dünyaya ulaşmak dileğiyle birlikte daha güçlü olacağımız bir gelecek için yeni adımlar atmaya davet ediyoruz.”