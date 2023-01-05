Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Öncelikle bir kenarda yazılı dursun…
Siyasi arenada TDP diye bir şey yoktur!
Son yıllarda büyük güç kaybı yaşamış ve baraj altı kalarak bu tescillenmiştir…
Hele de Harmancı’nın seçim zaferini kesinlikle üstlerine almasınlar!
Harmancı öncelikle kendi kişisel gücü sonra da UBP ve CTP’den gelen oylarla ve kesinlikle sessiz çoğunluğun desteğiyle Amiral Gemisi’nde koltuğunu sağlamlaştırmış şimdi de bunun keyfini çıkarmaktadır…
Koltuk alnının teridir, anasının sütü gibi de helaldir!
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nde asbaşkanlık seçiminde UBP’li Önder Ecesoy kazandı ya…
Bazı CTP’liler buna fena köpürdü!
Bir kere şunu baştan söylemek gerek;
Önder Ecesoy tecrübedir, halk adamıdır ve belediyeye de katkıları çok olacaktır bundan kimse şüphe duymasın…
Belli ki seçimde işbirliğinden yana tavır koymayan bazı CTP’liler en azından asbaşkanlık bizim olsun diye bir beklenti içine girmişlerdir!
Hangi mantıkla böyle bir beklenti içine girdiklerini biz değil artık kendileri yorumlasınlar…
Açıklamalarında ise biz sadece mantıklı bir yanıt bekleriz!
Sen kendi hem de çok iyi bir isim olan adayına destek olma ama asbaşkanlık için dilencilik yap…
Siyasette böyle bir kural yoktur!
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Asıl nereye geleceğiz?
Sağ ve sol kapışmalarına…
Yine bize göre bu ülkede solculuk yıllar öncesinden bitmiş tükenmiştir!
Şu anda büyük kesim sözde ya da çakma soldur…
İşine geldiği zaman militan solcu kesilirler ama yaşam tarzlarına bakınca solculuk sağda sıfır kalır!
Bu da ülkede kesinlikle UBP’nin işine yarar ve yaramaya devam edecektir…
Bundan böyle sağ ve sol kavramından daha ziyade siyasette halkın içinde olan isimler ön plana çıkmıştır ve isimler partilerin gücünden çok daha fazla ön planda tutulmaktadır!
Seçmen siyasetten bıkmış usanmış ama konu güvendiği isimler olunca durum çok farklı olmaktadır…
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Şu anki düzen UBP için büyük bir fırsattır, olmaya da devam edecektir…
Son yıllarda özellikle de ekonomik şartlardan dolayı yıprandığı halde son yerel seçimlerde tablo başa baş bir seçimden çıktığı görüntüsü vermektedir!
Kendini sol kulvarda görenlerin kapışması devam ettikçe de daha fazla kemikleşecek ve yerini daha uzun yıllar koruyacaktır…
Sol bunu taşınıp düşünsün önce göstermelik değil özünde solculuk kıyafetini kuşansın ki en azından doğru yolu bulma şansı çok daha fazla olacaktır!
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ANKARA KULİSLERİ
Kaset skandalı ne oldu!
Anam 84 yaşında yılın ortasında 85 olacak…
CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal da aynı yaşta!
Geçenlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü olay oldu…
18 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde CHP’de aktif olarak çalışmak istediğini söylemiş!
Demek ki enerjisi buna müsait yıllar kendisini anam kadar yıpratmamış, Allah sağlık afiyet versin…
Ama belli ki bundan tam 13 sene önce olanlar unutulmuşa benziyor!
Hani şu meşhur kaset skandalı…
Bir kadın milletvekili ile!
Olay patlayınca Deniz Baykal CHP genel başkanlığından istifa etmiş ama siyaseti bırakmamıştı halen de CHP milletvekili görevinde…
Kimsenin uçkurunun derdinde değiliz ama insan bin aynanın karşısına geçer ve şöyle uzun uzun bir kendine bakar!
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kere kafayı takmış bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devireceğini iddia ediyor…
Yani gözü Errdoğan’ın koltuğunda!
Ama ittifaktan meral Akşener de Başbakan olacağını söylemeye devam ediyor…
Burada büyük bir çelişki var!
Akşener’in Başbakan olabilmesi için parlamenter sisteme geçilmesi gerek…
O zaman da Cumhurbaşkanlığı makamı sembolik bir bakanlık olacak!
İkisinden birisi fena halde üzülecek…
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Türkiye’de kamuoyu yoklamalarında ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor…
Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı koltuğunu koruyacağı ama mecliste Cumhur ittifakının azınlıkta kalacağı iddia ediliyor!
Eğer bu seçenek gerçekleşirse vay halimize…
İşler Arapsaçına dönecek, yaşanan krizlere yeni krizler eklenecek!
Yansıması bize olumsuz olacak…
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Türkiye’de bir havuz medyası var mı kesinlikle var…
Meslektaşız ya onları da düşünmeden edemiyoruz!
Tabi ki patronları değil bakın emekçilerini…
Ak Parti döneminde her şey iyi gitti ya peki ya bu kez yönetim değişir de CHP gelirse halleri ne olacak!
Havuz medyası kalkacak mı yoksa yerini yeni havuzlar mı alacak…
Bizim de düşündüğümüz şeye bakar mısınız?
Derdi bizi gerdi…
MESAJ KUTUSU
Sayın Süleyman ULUÇAY, göreve başladığınız ilk günlerde başka partilere mensup 25 Bin TL maaşlı 3 danışmanın görevini 6 süreyle uzatınca bölgedeki partililerin büyük tepkisini almışsınız. Hele de bir CTP’li kurmaya belediyeye girme yasağı getirince daha da çılgına dönmüşler. Bakalım partiniz size karşı nasıl bir politika izleyecek!
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Sayın Fahri YÖNLÜER, Ak Partinin KKTC temsilcisi olarak Haziran ayında yapılacak olan seçimlerde üzerinizde çok büyük bir sorumluluk olacak. Zira partiniz eski seçimlerde hiçbir zaman çoğunluğu sağlayamadı, bunu başarmak da artık sizin elinizde gibi gözüküyor, gazanız mübarek olsun…
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Sayın Önder ECESOY, TDP’nin oylarıyla Lefkoşa Belediyesi Asbaşkanlık görevine seçilmeniz sözde sol partiler arasında meydan muhaberesi haline getirildi. Kulaklarınızı tıkayın, gözlerinizi kapayın hizmet vererek hepsini de utandırın. Tebrik eder başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz…
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Sayın Serhan AKTUNÇ, haziran ayında yapılması beklenen milletvekilliği ara seçimlerinde aday olmak için siyasi kulisleri yoğunlaştırdığınız gözlemleniyormuş. Hel de bir ortak aday olmayı başarabilirseniz, meclis koltukları size göz kırpıyor olacaktır, hadi bakalım hayırlısı…
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Sayın Meryem ÖZKURT, be zamanda uydu yayını olmayan özel kanallara karasal yayın önermek sanki de onlarla dalga geçmek gibi bir şey oldu. Aynı programların döndüğü sizin üç kanaldan birisini geçici de olarak kendilerine tahsis edip iyi bir dayanışma örneği sergileyebilirsiniz…
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Sayın Berber MAHMUT, doğum için artık sayılı günler hatta saatler kalmış heyecan doruktayken bu arada 4 çocukla birden nasıl işin içinden çıkacağınızı düşünmeye başlamışsınız bile. Kimseye sormadığınız için artık o da sizin kendi sorununuzdur, her şeyi yapın ama hizmetlere zammı aklınızdan bile geçirmeyin…
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Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, Pazar günü yapılacak olan derbi maç için heyecanlı bir bekleyiş içinde olduğunuz dikkatlerden kaçmıyormuş. Anladık ta İstanbul’a gitmeden önce bolca yumurta siparişi vermişsiniz takımın yenilince onların kafalarına mı atmayı planlıyorsunuz?
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Sayın Serhat AKPINAR, partinizin yeniden yapılanması için başlattığınız girişimler parti tabanı tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Bu da partinin geleceği ve yeni lideri konusunda sizi bir adım öne çıkarıyor, hadi bakalım hayırlara vesile olsun diyelim…
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Sayın Murat ŞENKUL, görev gelir gelmez hızlı bir başlangıç yaptığınız ve hatta hizmet için uykularınızın bile kaçtığı konuşulmaya başladı. Yine de önceliğin sağlık ve aile olduğunu unutmamak gerek değil mi? Bu sözü kesinlikle aklınızdan çıkarmamanız öneriliyor…
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Sayın Fırat ATASER, Alsancak ve çevresinin kaderini değiştiren başkan olarak şimdi de Lapta’ya özel projelere imza atmaya hazırlandığınızı duyduk, umarız yine başarılı olup üvey evlat muamelesi gören bölge insanının da yüzünü güldürürsünüz…
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