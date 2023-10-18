Genel Sekreter Abdullah Korkmazhan, tüm halkı 20 Ekim Cuma saat 18.30’da Lefkoşa Eleftheria-Özgürlük Meydanında düzenlenecek İsrail karşıtı eyleme davet etti.

“Demokrasi ve insan haklarını dillerinden düşürmeyen sözde Batı medeniyeti, savaş ve kandan beslenen kapitalizmin en aşağılık biçimidir”

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, tüm halkı 20 Ekim Cuma saat 18.30’da Lefkoşa Eleftheria-Özgürlük meydanında düzenlenecek İsrail karşıtı eyleme davet etti.

Korkmazhan, yaptığı yazılı açıklamada, emperyalizm ve İsrail devletinin Filistin halkı ve Gazze’ye yönelik saldırılarını, hastane, çocuk, hedef gözetmeksizin uyguladığı katliamı lanetlediklerini belirterek, insanlığa karşı suç işleyen İsrail’in Nazi Almanya’sını aratmadığını kaydetti.

Siyonist İsrail devletinin, Anglo-Amerikan emperyalizminin Ortadoğu’daki uzantısı olduğunu ve emperyalizmin Ortadoğu’daki çıkarlarına hizmet ettiğini kaydeden Korkmazhan, Siyonist İsrail devletinin, tüm Filistinli, Yahudi ve Ortadoğu halklarının düşmanı olduğunu vurguladı.

Tüm dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi veren başta ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği’nin, İsrail’in uyguladığı vahşet karşısında “üç maymunu” oynadığını vurgulayan Korkmazhan, “Demokrasi ve insan haklarını dillerinden düşürmeyen sözde Batı medeniyeti, savaş ve kandan beslenen kapitalizmin en aşağılık biçimidir” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırı ve katliamı protesto etmek, barış için halkların dayanışmasını yükseltmek için harekete geçme zamanı olduğuna dikkat çeken Korkmazhan, Kıbrıs Barış Konseyi’nin çağrısı ile organize edilen ve 20 Ekim Cuma saat 18.30’da Lefkoşa Eleftheria-Özgürlük Meydanında düzenlenecek savaş karşıtı eyleme tüm halkı davet etti.