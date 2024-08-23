Sol Gençlik, çözüme yönelik yeni politika ve propaganda araçları konulu etkinlik düzenledi

Sol Gençlik’ten verilen bilgiye göre, “Barışın İnşasında Görsel İletişimin Önemi” isimli etkinlik, Lefkoşa Suriçi’nde bulunan Blckbrd Social’de yer aldı. Etkinlikte Kuzey ve Güney Kıbrıs’taki propaganda örnekleri incelendi.

Hamide Deniz Yentürk, Nurtane Karagil ve Umay Yılmaz Kutay’ın konuşma yaptığı toplantıda, “çizilecek mücadele yolunda alışılagelmiş kalıpların yıkılıp, sanatçılarla multidisipliner çalışarak politikaların ve propaganda araçlarının geliştirilmesi” konusunda görüşler paylaşıldı.