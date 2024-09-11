(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da derbeder bir halde tespit edilen zanlı Ornella Bitembu Mwetamınwa ülkesine ihraç edilecek. Mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alınan Kongo uyruklu 25 yaşındaki zanlının, ülkede derbeder yaşamasından dolayı hakkında ihraç emri çıkarıldığı belirtildi.

Ne olmuştu

Derbeder tespit edilen zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı. Polis, zanlı Ornella Bitembu Mwetamınwa'nın 7 Eylül 2024 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Lefkoşa'da, İğneci Sokak Hamitköy'de bulunan Başpınar Apartmanı'nın önünde kaldırım üzerinde yatmakta olduğu esnada tespit edildiğini ifade etmişti. Polis, zanlının parası, geçim kaynağı olmadığını, ülkesine dönmek istediğini, hali hazırda kalacak yeri olmadığını ve sokakta yattığı beyan ettiğini söylemişti.