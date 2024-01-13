Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, BM Genel Sekreteri’nin şahsi temsilci atamasını kutlayarak, ülkesinin BM Barış Gücü’ne 15 personelle katkı koymaya devam edeceğini açıkladı.

Haravgi’ye göre, bu açıklamayı Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile dün Lubliyana’da yaptığı görüşmesinin ardından “X” platformundaki hesabından yapan Fajon, Slovenya’nın BM çerçevesinde iki bölgeli, iki toplumlu federasyon zemininde çözüme destek verdiğini kaydetti.

Slovenya'yı ziyaret eden Rum Dışişleri Bakanı Kombos da “X” platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs ile Slovenya’nın sağlam temellere dayanan AB ve MED çerçevesinde ilerleyen ilişkiler içerisinde olduğunu belirtti.

Fajon ile zengin ve verimli bir görüşme yaptıklarını kaydeden Kombos, ikili ilişkilerin derinleştirilmesi, Kıbrıs sorunu, AB ajandası, Orta Doğu ve Ukrayna özelinde uluslararası konuları ele aldıklarını kaydederek, Fajon’u, görüşmelerine devam etmek üzere Güney Kıbrıs’a davet ettiğini açıkladı.