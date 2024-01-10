Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze'de durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini ve dünyanın insanlık sınavında başarısız olduğunu belirtti.

Fajon, CNN televizyonuna Gazze'de yaşananlara yönelik açıklamalarda bulundu.

Gazze'de uluslararası insancıl hukukun ihlalleri yaşandığının altını çizen Fajon, "Durum felaket ve her geçen gün daha da kötü oluyor. Gazze'yi kurtarmak için ikinci bir şans yok." dedi.

Fajon, "Dünya insanlık sınavında başarısız oldu. İnsani yardıma ihtiyaç duyan sivillere yardım etmek için kalıcı ateşkese ihtiyacımız var. İnsani yardım çalışanlarına yardım etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Gazze ve Batı Şeria'nın Filistinlilere ait olduğunu dile getiren Fajon, şöyle devam etti:

"İsrailli ve Filistinlilerin güvenliği ve yan yana yaşamaları için iki devletli çözüme sahip olmak adına barışçıl tüm adımları desteklememiz gerekiyor. Bunun uzun vadeli bir hedef olduğunu biliyorum ama bu nedenle Gazze'de uluslararası insancıl hukuka yönelik şiddeti durdurmalı ve kalıcı ateşkes sağlamalıyız."

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 210 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 341 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 157 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.