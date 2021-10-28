Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Kimileri Ersan Saner’in yaşadıkları için Allahın sopası yok diyor…
Çünkü bu dünyanın genel kuralıdır!
İnsanın ayağı takılmaya görsün…
Kral artık ölmüştür yenisi için geri sayım başlamıştır!
Eğer kurultay olacaksa ki biz hala olmayabileceği ihtimalini de bir yere yazıyoruz…
Sucuoğlu ve Taçoy’dan birisi ipi göğüsleyecek ve UBP’nin yeni genel başkanı olacaktır!
Genel görüş UBP başkanlığı, başbakanlıkla eş değer görülüyor ama bunun da garantisi yok…
Yeni Başbakan yeni hükümeti öyle tereyağından kıl çeker gibi kuramayacaktır!
Bu arada yeni genel başkan geldiğinde büyük ihtimalle kabinede köklü bir değişiklik yapılacaktır, isimler şimdiden zikredilmeye başladı bile…
Ama bu sonranın işi!
Öncelik kurultayın kazasız belasız atlatılmasıdır…
UBP’nin kurultayı hep gürültülü olmuştur ancak, bu kez şartlar o kadar değişik ki neyin ne zaman olacağını kestiremeyiz!
Son günlerde özellikle de UBP kulislerinde en fazla konuşulan konuların başında geliyor:
Kurultay olacak ama genel seçime gidilmeyecek!
Takviyeli güçlü bir hükümet modeli üzerinde duruluyormuş…
Ortalık fena kaynayacak desenize!
Acaba bu kez müdahale yok derken yanılıyor muyuz?
…
Başbakan Ersan Saner dün UBP’li tüm bakanları toplayarak önemli bir isteği olduğunu söyledi…
Geçen gün skandal video konusunda yaptığı açıklamada Faiz Sucuoğlu’nu yerden yere vurarak suçlamıştı ya!
Zaten o açıklamada kelime arasında mesajını vermişti…
Dün de yine onu suçlayarak bakanlardan yapılacak olan kurultayda Hasan Taçoy’u desteklemelerini istedi!
Eğer hakkım varsa diye başladı sözlerine…
Ruh halini elbette çok iyi anlıyoruz!
Çünkü bunu sadece yaşayan bilir…
Yaşamayan ise arkadan dedikodu yapar hatta dalgasını geçer!
Çünkü bizde siyaset kahpedir…
Yalandır, dolandır, samimiyetsizdir!
İnsanlar makam ve mevki uğruna en yakın olduklarını satarlar…
Siyaset aynı şartlarda bu ülkede devam edecek, mahkeme sonuçlandıktan kısa bir süre sonra Ersan Saner’in ismi bile zikredilmeyecek ve kendi kaderiyle baş başa bırakılacaktır!
Kim bilir kim olsa, belki de biz de dahil çoğu, kendini milletin gözünde rezil eden birisi hakkında aynı duyguları paylaşır, içimizdeki intikam ateşini bir nebze söndürmeye çalışırdık…
Yine de Saner bunu yapmasa ve mahkeme sonucunu beklese daha iyi olur düşüncesindeyiz!
Şu anda kendi mağdur durumdadır ve siyasi hayatının sonuna gelmiştir ama bu çağrı ile kendi eliyle Sucuoğlu’nun mağdur durumda bırakarak, belki de seçilmesini kolaylaştırmıştır…
…
Dün bir şeyi daha öğrendik…
Yarışın iki önde gideni Sucuoğlu ve Taçoy da konuyla ilgili polise ifade verecekmiş!
Belki bugün, belki yarın ya da kurultaydan sonra…
Çünkü bu konuda her ikisine de çeşitli suçlamalar yapılmaya başladı!
İki siyasetçinin belki şahsen değil ama çok yakınlarının da video skandalında payı oldukları konuşuluyor sürekli olarak…
Karşılıklı suçlamalar var hem de öyle isimler var ki duysanız dudağınız uçuklar!
Günü geldiğinde elbette onları da açıklayacağız…
Ama biz hep şunu vurgulamaya çalıştık;
Kurultay sonucu ne olursa olsuz sağlıksız bir ortamda gerçekleşecektir…
Çünkü kimin doğru kimin yalan söylediğini hiç birimiz bilmiyoruz!
UBP üyelerinin kafası iyice karışmıştır…
Bu ortamda sağlıklı karar verebileceklerini tahmin etmiyoruz!
MESAJ KUTUSU
Sayın Ersan SANER, yaşanan olaylar nedeniyle çok duygusal bir ortamda olduğunuzu anlayabiliyoruz ama yine de kurultayda aday göstermeniz çok yakışık almadı aksine bu açıklama kendisinin yararına oldu. Bu arada partilileriniz yaşananlardan ötürü vatandaşlara bir özür borcu olduğunuzu düşünüyorlar!
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Sayın Faiz SUCUOĞLU, skandal video konusunda ifadenizi kurultay sonrasına bırakmadan öncesinde verseydiniz çok daha iyi olacaktı. Artık finale az bir süre kala taktik hatası yapmamanız gerekiyor. Bu arada şimdi de seçilirseniz hükümet kurma görevinin size verilmeyeceği söylentileri yayılmaya başladı, haberiniz olsun istedik!
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Sayın Halil ORUN, siyasette yaşanan son gelişmelerden sonra büyük bir ekip olarak desteklediğiniz adayı değiştirdiğiniz ve firesiz olarak başka bir adaya oylarınızı çevirdiğiniz konuşuluyor. Hadi millet merak etsin diye de o bu açıklamayı sadece size bırakıyoruz…
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Sayın Tufan ERHÜRMAN, genel ve sonra da yerel seçim yaklaşırken parti içinde bir kez daha Türkiye kökenli adaylar konusunda büyük bir tartışma yaşanmaya başladı. Sizin bu konuda duruşunuzu bilmeyen yok ama bakalım diğer uçtaki arkadaşları nasıl sakinleştireceksiniz artık o da sizin yeteneğinize kalmış bir şey…
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Sayın Erhan SUCUOĞLU, kurultaya üç gün kala ciddi bir takipte olduğunuzu unutmamanız gerekiyor. Zira suçlamaların tam göbeğindesiniz ve tek bir kelimeniz bile bir takım sonuçları değiştirmeye yeter de artır bile…
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Sayın Bertan ZAROĞLU, YSK bile halen Millet Partisi’nin üyesi bile olamayacağınıza karar vermişken şu genel başkan sıkıntısını çözmeniz elzem hale geldi. Bu arada genel başkanlık teklif ettiğiniz adaylar sonuç beklemeye başladılar, bir an önce karar üretmeniz bekleniyor…
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Sayın Ünal ÜSTEL, Başbakana vekalet görevi için Nazım Çavuşoğlu ile birlikte bizin de adınız anılmaya başlandı. Bakalım birkaç günlük olsa da talih kuşu kimin başına konacak, her türlü sürprize hazırlıklı olmanızı öneririz…
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Sayın Tolga KINACI, pek muhterem annenizin vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin…
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Sayın Cemal BULUTOĞLULARI, sizin ofis bir kez daha kurultay kulis merkezi haline gelmiş. Bu arada parti içi oy deposu olduğunuz için destekleyeceğiniz adayın şansının bir hayli fazla olduğu söyleniyor. Bu arada torunla müzik konusunda pey uyuşamıyormuşsunuz, gençlere uymak zorunluluğunuz var…
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Sayın Güven ARIKLI, yıllardan beridir kiralık ofislerde hizmet verirken nihayet borçlanıp kendi binanıza sahip olmuşsunuz, hayırlı ve uğurlu olsun. Bandan sonra artık daha fazla çalışıp borçları zamanında ödeme vaktidir, bu arada küçük de olsa bir kutlama yapmak şart oldu değil mi?
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Sayın İsmail ARTER, Bakanlar Kurulu nihayet bir kalem belirleyerek alacak olduğunuz paranın bir bölümünün verilmesi için karar üretmiş. Bakalım asıl büyük rakam nasıl ve ne zaman ödenecek?