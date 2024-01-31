Sendikalar üçüncü ülkelerden işgücü getirilmesine tepkili, yarın ortak basın açıklaması yapacak

Rum "göçmenler" de 29 sayfalık 2024 programında kendileriyle ilgili tek kelime olmamasından şikayetçi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in pazartesi akşamı açıkladığı 2024 programının, Rum meclisinde temsil edilen siyasi partiler tarafından “beklenildiği gibi” karşılandığını ancak sendikalar tarafından şiddetli tepki gösterildiği bildirildi.

Politis’e göre Hristodulidis hükümetinin ortağı partileri programa tam destek verirken, DİSİ programda yeni bir şey görmedi, AKEL alınacak sonucu bekliyor. Ancak SEK, PEO ve DEOK Hristodulidis’in, iş piyasasındaki boşlukların doldurulması için üçüncü ülkelerle devletler arası anlaşmalar yapılacağı açıklaması ile ilgili Perşembe günü (yarın) ortak basın toplantısı düzenlemeye hazırlanıyor.

Habere göre DİSİ Hristodulidis’in ilan ettiklerinin neredeyse tamamının devlet bütçesi görüşmeleri sırasında ilgili bakanlar tarafından gündeme getirilen faaliyetler olduğu, ilan edilenlerin daha önce planlanan ve bütçeye giren projeleri ve birkaç yıl önce oylanan reformların hayata geçirilmesini içerdiği kaydedildi. Açıklananların yeni bir vizyon yaratacak bir şey olmadığını belirten DİSİ “vatandaşlar aynı şeylerin tekrar tekrar ilan edilmesini değil ilan edilenlerin kararlılıkla, sağlam adımlarla siyasi cesaretle hayata geçirilmeye başlamasını istiyor” dedi.

AKEL Hristodulidis’in ve hükümetinin iş ve eylemleriyle değerlendirileceğini, şu ana kadar çoğu durumda çıtayı çok yükseğe koyduklarını ancak altından geçtiklerini belirterek “ülkenin ve halkın iyiliği için bundan sonra daha iyi gitmelerini umuyoruz” vurgusunu yaptı.

DİKO Hristodulidis’in ilan ettiği programa destek belirterek, hayata geçirilmeleri için parti olarak mecliste katkı koyacaklarını, DİPA ise “tutkulu ve çok stratejik plan” olarak nitelediği programın hayata geçirilmesine her türlü desteği vereceğini açıkladı.

Öte yandan Alithia “TümKıbrıs Göçmenler Birliği Başkan’ı Suçluyor” başlıklı haberinde Hristodulidis’in açıkladığı 28 sayfalık 2024 programında göçmenlerle ilgili tek kelime olmamasından” şikayet ettiklerini yazdı.

Habere göre “Tüm Kıbrıs Göçmenler Birliği” bu şikayeti, birlik bütçesinin görüşüldüğü meclis toplantısında dile getirdi.

Haziran 2023’teki görüşmelerinde Rum Yönetimi Başkanı’ndan bütçedeki ödeneklerinin artırılmasını istediklerini kaydeden Birlik temsilcileri Hristodulidis’in, ödeneklerini 70 bin Euro civarında artırma sözü verdiğini ancak Kasım 2023’te maliye Bakanı’nın “önceki bütçenin düşük uygulanması nedeniyle ödenek artışına hakları olmadığını” bildirdiğini açıkladı. Birlik yetkilileri, Hristodulidis’in Pazar gecesi ilan ettiği 28 sayfalık 2024 programında kendileriyle ilgili tek kelime etmediği şikâyetinde bulundu.