“ANAVATAN TÜRKİYE İLE AMACIMIZ ORTAK; KKTC’NİN HER AÇIDAN KALKINMASI”

Aldığı turizm eğitiminin yanı sıra Türkiye ile ilişkiler konusunda kamuda çok iyi bir tecrübe edindiğini de belirten Aktunç, “Türkiye her zaman bizim yanımızda oldu, her zaman da yanımızda olmaya devam edecektir. 2 yıldan beridir, üst düzey kamu bürokratı olarak görev yaptığım süre zarfında, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile gerçekleştirdiğimiz gerek protokol toplantılarında gerekse de proje bazlı toplantılarda, ortaya bilimsel ve doğru tezler koyarak, alternatifler ve akılcı görüşler ileri sürdüğümüz takdirde, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin ortak hedefi olan KKTC’nin her açıdan kalkınmasına, gerçek anlamda katkı sağlanmış oluyor” dedi.

“BİZİ BİR ADIM İLERİ GÖTÜRENİ SEÇMELİYİZ”

“Milletin vekili olacağım ve halkı en iyi şekilde temsil edeceğime inandığım için aday oldum” ifadesini kullanan Aktunç, “İnsanlar değişiklik istiyor, şu an kimsenin siyasete ve siyasetçiye inancı kalmadı. İnsanların siyasete ve siyasetçiye olan bakış açısını değiştireceğiz. İnsanlar kendi içinden olan ve kendi sorunlarını bilen biri tarafından temsil edilmek istiyor. Bir taraf sürekli eleştiriyor ve güzel olan şeyleri de desteklemiyor. Takım tutar gibi parti tutulmamalı, toplum olarak doğru olanı, bizi bir adım ileri götürecek olanı seçmeliyiz” dedi.

“TURİZM ADINA YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR ORTADA”

Yıllardır herkesin Girne Antik Liman’ın sıkıntılarından bahsettiğini ama kimsenin bu yolda bir adım atmadığını hatırlatan Aktunç, “Bizler kimsenin cesaret edemediği Antik Liman’ı güzelleştirmek, halkımıza laik bir hale getirmek için çalışmalarımıza başladık. Turizm bir ülkenin mihenk taşıdır. Ben de turizm konusundaki tecrübelerimi, insanlarımızın yararına nasıl çevirebilirim noktasında adımlarımı atıyorum ve atmaya devam edeceğim. Projelerimiz devam ediyor bizlerin asıl amacı adaya gelen turistleri otelden çıkarıp, ekonomiye de katkı sağlamak ve aynı zamanda insanlara KKTC’nin güzelliklerini sunmaktır” dedi.