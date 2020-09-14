Niye çekileyim ki!

KIBRIS MANŞET -ÖZEL

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekileceği yönündeki söylentilere noktayı koydu.

Konuyla ilgili KIBRIS MANŞET’e açıklamalarda bulunan Arıklı, ‘belli ki birileri bizim adaylığımızdan rahatsız olmuşa benziyor ve bu tür söylemler ortaya atıyor’ şeklinde konuştu...

Arıklı, kendisinin 10 gündür evde karantinada olduğunu söyleyerek, şu ana kadar herhangi bir semptom görüşmediğini belirterek "Testlerim pozitif bile çıksa ben bu yarıştan asla çekilmem. Oldukça iddialıyım. Seçim kampanyasına ara verdik ama biz zaten tüm ülkeyi 2 defa dolaşmıştık. Gereken çalışmayı zaten yaptık" dedi.

Erhan Arıklı, Bertan Zaroğlu üzerinden yapılan tartışmalar konusunda da şöyle dedi:

“Kimse Bertan'ı o yatağa yatmaya zorlayan doktorların kimliğini ve niyetini sorgulamadı.

Kimse bırakın bir Milletvekilini, sıradan bir vatandaşın bile öyle bir yatağa yatırılmak istenmesindeki mantığın sebebini araştırmadı.

Bazılarına göre Bertan doğuştan suçlu idi. Hatta bir gazeteci arkadaşım gayet güzel bir espri ile durumu özetledi. Dedi ki;"Gökten Bertan'ın başına meteor düşse, içimizden bazıları yine Bertan'ı suçlu bulacak ve 'ne işi vardı meteorun altında' diyecekler"