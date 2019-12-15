Masa tenisi turnuvası tamamlandı

Masa tenisinde sezonun ikinci gençler ferdi klasman turnuvası geçtiğimiz cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi. Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek karşılaşmaların oynandığı turnuva sonucunda oluşan tablo ve şampiyonlar şu şekilde;

Genç kızlar

1.Sude Köknel (Girne Amerikan Üniversitesi)

2.Kezal Akçatepe (Girne Amerikan Üniversitesi)

3.Sıla Harper (Girne Amerikan Üniversitesi)

3.İlsu Saygınel (Girne Amerikan Üniversitesi)

Genç erkekler

1.Mehmet Deveci (Anka Spor Derneği)

2.Burak Algül (Akdeniz Spor Birliği)

3.Mertcan Aydemir (Karşıyaka)

3.Ada Olgun (Yakın Doğu Üniversitesi)