Manipülasyon kokan bir anket!

Anketle ilgili yapılan açıklamada, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde DP’nin parti meclisi kararı ile destekleme kararı aldığı Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş’ın partiden habersiz aday olduğu iddia edilmiştir. Yine aynı açıklamada DP’nin gönülsüz bir şekilde Serdar Denktaş’ı desteklediği iddia edilmiştir.

Söz konusu açıklamada ortaya konulan bu sözde tespitler gerçeklerden uzak olduğu kadar Kıbrıs Türk Halkının iradesine yapılan mesnetsiz bir saldırıdır.

DP, 28 yıl genel başkanlığı yapan Serdar Denktaş’ın arkasında kenetlenmiş, 11 Ekim seçimlerinde sadece ve sadece Kıbrıs Türk Halkının iradesine güvenmektedir.

Demokrat Parti, söz konusu araştırma şirketinin 2015’te bir başka aday için yaptığının aynısını bu sefer farklı bir aday için yaptığını görebilecek kadar siyasi birikime sahip bir partidir.

Bu tür manipülasyonlara tevessül edilmesi, kayıtsız şartsız desteğimizi verdiğimiz ve çalıştığımız Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş’ın hızlı yükselişi ile ilgili endişelerin bir yansımasıdır.