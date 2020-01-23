Hentbol olağanüstü toplanıyor

Tüm üye kulüplere yazı gönderen federasyon başkanı, yaptığı bildirimde “Tüzüğün 19. maddesi 2. bendinin bize verdiği yetkiyle üyelerimizi olağanüstü toplantıya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı ve toplantının 27 Ocak Pazartesi akşamı saat 18.30’da federasyon lokalinde olacağını açıkladı.
Başkan Bahadır Ayhan kulüplere gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Spor Dairesiyle yaşadığımız problemleri konuşmak, çözüm yolları üretmek ve eylem planlamasını yapmak.
Söz konusu tarih, saat ve yerde, temsilcilerin yetki belgeleriyle hazır olmaları hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla rica ederim.”