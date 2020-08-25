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Erhürman: Cumhurbaşkanlığı gençlerin önünü açabilir

CTP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Erhürman Alayköylü gençlerle buluştu, halk dansları çalışmalarını ve hazırlık maçını izledi, bir ara çocuklarla futbol oynadı. Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı dışa açılan yegane kapımız. O kapı ve Cumhurbaşkanlığı bütçesi gençlerin dünyaya açılımı için mutlaka kullanılmalı” dedi.

25 Ağustos 2020 Salı 16:37
Erhürman: Cumhurbaşkanlığı gençlerin önünü açabilir
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin esas itibariyle gençlerin dışarıya açılması için kullanılması gerektiğini söyledi.

Beraberindeki heyetle birlikte Alayköy Kültür ve Sanat Derneği, Alayköy Folklör Derneği, Alayköy Gençlik ve Spor Kulübü’nü ziyaret eden CTP lideri Erhürman gençlerle bol bol sohbet etti. Alayköy ile Çetinkaya minik takımları arasında gerçekleştirilen hazırlık maçını da izleyen Erhürman, çocuklara futbol topu hediye etti, maçtan önce sahaya girerek bir süre futbol da oynadı. Dernek ve kulüp ziyaretlerinde bu tür kurum ve kuruluşları uzun süre yaşatmanın kolay olmadığını, özveri gerektirdiğini ifade eden Erhürman, 17 yaşındayken burada halk dansları oynadığını ve Alayköy içerisinde böyle duyarlı kişiler olmasının gelecek açısından umut verici olduğunu vurguladı. 

“KAYNAKLARI GENÇLERE KANALİZE ETMELİYİZ”

Kıbrıs Türk gençliğinin bir araya gelerek çok şeyler yapabileceğine, üretebileceğine her zaman inandığını anımsatan Erhürman, “Gençlerin önünü yurtdışına doğru açabilmemiz lazım. O kapıların açılması ve maddi kaynakların yaratılması lazım. O rakamlar çok mu büyük ki gençlerin önü açılamıyor? İnanın ki o rakamların çok daha büyükleri, hiç gereksiz yerlere gidebiliyor. Bunları gençlere kanalize etmek gerekiyor” dedi.  

“GELECEĞE UMUDUMUZ TAMDIR”

Sporda, halk danslarında ve sanatın tüm alanlarında, ayrıca gençlerin çalışabilecekleri, üretebilecekleri, girişim yapabilecekleri alanlarda bu kaynakların kullanılabilmesi gerektiğini söyleyen Erhürman, “Bizim düşüncemiz, var olan kaynakları Kıbrıs Türk gençliğinin önünü açabilmek için kullanmaktır. Derneklerin yurtdışına çok daha fazla çıkmasını ve dünyayı görmesini, oradaki tecrübeleri buraya taşımasını sağlamalıyız. Geleceğe umudumuz tamdır” dedi.

“CUMHURBAŞKANLIĞI’NIN 5 YILI VERİMLİ KULLANILABİLİR”

“Cumhurbaşkanlığı makamı yurtdışına açılan yegane kapımızdır” diyen Tufan Erhürman, sadece kültür sanat derneklerinin değil, yurtdışında bizi kim temsil edecekse Cumhurbaşkanlığı’ndaki bütçenin, onların desteklenmesinde kullanılması gerektiğini vurguladı. Erhürman, “Madem ki orası dışarıya açılıyor, oradaki bütçenin de esas itibariyle oradaki gençlerin dışarıya açılması için kullanılması gerekiyor” dedi. 

Aksi halde hem dışarıya açılamadığımız için sıkıntı yaşayacağımızı, hem de dışarıya açılabileceğimiz zamanlarda da gençlerin önünü açamayacağımızı söyleyen Erhürman, bu çelişkinin masaya yatırılması gerektiğini, bunun da adresinin Cumhurbaşkanlığı olduğunu vurguladı. Ülkemizde neredeyse her yıl hükümetlerin değiştiğini anımsatan Erhürman, her gelenin iş yapana kadar görevden ayrıldığını, ancak Cumhurbaşkanı’nın 5 sene görev yaptığını ve bu süreyi verimli kullanabileceğini söyledi.

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