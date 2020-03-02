banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105994
ALTIN
321.834
DOLAR
6.2336
STERLİN
8.0045
EURO
6.8858
İngiltere sessizliğini sürdürüyor
İngiltere sessizliğini sürdürüyor
8 kişinin hesabı sorulmuş muydu?
8 kişinin hesabı sorulmuş muydu?
Kendimi bildim bileli yeni bir hastane yapılacak!
Kendimi bildim bileli yeni bir...
Hastane Yangınının Gizli Kahramanları
Hastane Yangınının Gizli Kahramanları

Engellilerimiz rekora gidiyor

KKTC Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 18.hafta maçında İzmir temsilcisi Bornova’yı 25 sayı farkla 70-46 mağlup etti.

Engellilerimiz rekora gidiyor

KKTC Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 18.hafta maçında İzmir temsilcisi Bornova’yı 25 sayı farkla 70-46 mağlup etti.

02 Mart 2020 Pazartesi 07:23
Engellilerimiz rekora gidiyor
banner337

Süper Ligi geçtiğimiz haftalarda garantileyen KKTC temsilcisi yedinci sırada yer alan rakibi ile Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Baştan sona üstün oynayan KKTC ilk yarıyı 36-18 önde bitirdi. İkinci yarıda da rahat bir oyun oynayan KTC maçı 70-46 kazanarak 18.haftayı da yenilgisiz geçerek 36 puana yükselerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Karşılaşmada KKTC Engelliler adına kaptan Murat Ekşi 34, İranlı Mohsen de 24 ve Ömer Bulduk da 10 sayıyla çift hanelere çıkan isimler oldular.

KKTC Engelliler 19.haftada 7 Mart Cumartesi günü Konye Engelliler ile deplasmanda karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
KKTC Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hentbol olağanüstü toplanıyor
Hentbol olağanüstü toplanıyor
Masa tenisi turnuvası tamamlandı
Masa tenisi turnuvası tamamlandı
LAÜ’de Santranç Turnuvası düzenlendi
LAÜ’de Santranç Turnuvası düzenlendi
Mete ve Umut, Bağcıl yolcusu
Mete ve Umut, Bağcıl yolcusu
YDÜ’ye milli hentbolcu
YDÜ’ye milli hentbolcu
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Mattis ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Mattis ile görüştü
Demet Akalın sahildeki çöplere isyan etti
Demet Akalın sahildeki çöplere isyan etti
FETÖ’dan aranan 28 kişi Yunanistan’a kaçmak isterken Girne’de yakalandı
FETÖ’dan aranan 28 kişi Yunanistan’a kaçmak isterken Girne’de yakalandı
Erdoğan: Kıbrıs milli davamızdır
Erdoğan: Kıbrıs milli davamızdır
Sadıkoğlu : Denktaş müdahale etmelidir
Sadıkoğlu : Denktaş müdahale etmelidir

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim