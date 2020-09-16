Doğu Akdeniz: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile deniz yetki alanlarını belirlemek istediklerini söyledi

KAYNAK,EPA Fotoğraf altı yazısı, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i ağırladı. Kiryakos Miçotakis, Doğu Akdeniz'de gerginliğin sona ermesinden sonra, Türkiye ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi için masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi. Miçotakis, "anlaşma sağlanamaması halinde, konunun Lahey Adalet Divanı'na götürülmesi" önerisini yineledi.

Miçotakis, Türkiye'yle varılacak bir anlaşmanın, uluslararası hukuk kurallarına saygı çerçevesinde olması gerektiğini vurguladı.

Yunanistan Başbakanı, Türkiye'nin sadece ülkesine ya da Kıbrıs Cumhuriyeti'ne değil diğer Avrupa ülkelerine karşı söylem ve davranışlarının da doğru olmadığını savundu.

Miçotakis, "Türkiye'nin söylem ve davranışları, Doğu Akdeniz'de herkesin arzu ettiği huzurlu bir diyalog için gerekli ortamın yaratılmasına yardımcı olmuyor" dedi.

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'Türkiye çelişkili siyaset izliyor'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "ülkelere karşı aşağılayıcı ve küçük düşürücü resmi söylemlerin neredeyse slogan haline getirilmesinin bir yana bırakılmasını" istedi.

Kiryakos Miçotakis, "Türkiye'nin bir yandan müzakere isterken, diğer yandan sürekli tahrik edici söylemleriyle Yunan egemenliğini sürekli ihlal etmesiyle ve kıtasahanlığı üzerinde yasadışı faaliyet göstermekle çelişkili bir siyaset izlediğini" öne sürdü.

Miçotakis, "Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkilerinin görüşüleceği 24-25 Eylül'deki AB Zirvesi'ne ve sonrasına kadar Türkiye'nin yeterince zamanı olduğunu, Ankara'nın bu sürede atılan olumlu adımları tutarlı ve sürekli hale getirmesinin, iyi niyet söylemlerini icraata dönüştürmesinin beklendiğini" söyledi.

Yunanistan Başbakanı ayrıca Türkiye ile deniz yetki alanları belirlenene dek tarafların ihtilaflı bölgelerde her türlü faaliyetlerden kaçınmaları gerektiğini belirtti.

Michel: Gerginliğin azaltılması için çaba harcıyoruz

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise 24-25 Eylül'deki AB Zirvesi'nde Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olarak istikrar ve güvenlik konularının ele alınacağını açıkladı.

Charles Michel, "Bu zirve Türkiye-AB ilişkileri için önemli olacak. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler yalnız Yunanistan'ı ve Kıbrıs'ı değil, tüm AB ülkelerini yakından ilgilendiriyor" dedi.

Michel, AB'nin bu çerçevede Doğu Akdeniz'de gerginliğin sürmesini ve tırmanmasını önleme gayreti içinde olduğunu söyledi.

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AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimden ötürü AB-Türkiye ilişkilerinin "hassas bir dönemden geçtiğini ve bir dönüm noktasında" olduğunu söyledi.

AB liderlerinden ileriye dönük adımlar atmalarını isteyen Borrell, "Türkiye ile ilişkiler önümüzdeki günlerde olacaklara göre ya bir tarafa gidecek, ya öbür tarafa" dedi.

Borrell 24-25 Eylül'deki zirveyle ilgili olarak, "Liderlerimizin zorlu kararlar alması gereken zaman geldi" diye konuştu.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahı'ndaki teknik toplantının sona erdiğini açıkladı.

Bakanlık, bir sonraki toplantının Perşembe günü yapılmasının planlandığını duyurdu