Denktaş: “Seçimlerin ertelenmesi daha iyi olurdu”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş KKTC Emekli Polisler Derneği’ni ziyaret etti.
“Seçimlerin ertelenmesi daha iyi olurdu”
“Kırıcı olmak üzere değil tam aksine tabanda boşluğu doldurmak için halkın takdirine sunabilir miyim kendimi düşüncesi ile aday oldum” diyen Denktaş, “Yoksa beş yıl sonrayı beklemek daha uygundu benim için. Adaylığımı daha açıklar duruma geldiğimde, açıklamayayım diye kamuoyu yoklamalarını ortaya attılar. Adaylığımı açıklamadan önce yüzde şu kadar oyun var dediler, açıkladıktan sonra da ondan da altına koydular. Bunlar da seçim döneminin çirkinleri... Gittiğim yerlerde gizli ama destek vermeye hazır insanlarımız vardır” şeklinde konuştu.
ÇIRAKOĞLU
Genel Başkan Nurettin Çırakoğlu da “Cumhurbaşkanlığı adaylığınız hayırlı uğurlu olsun. Kavga olmasın, kimin hakkıysa o alsın” dedi.