Denktaş: “Seçimlerin ertelenmesi daha iyi olurdu”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş KKTC Emekli Polisler Derneği’ni ziyaret etti.

“Seçimlerin ertelenmesi daha iyi olurdu”

Denktaş, “Seçimlerin ertelenmesini birkaç kez talep ettim, baktım duyan yok ben de vazgeçtim. Ertelenmesi daha iyi olurdu. Mevcut sıkıntıları aşmada kafa kafaya verirdik, ne yapılabileceği konusunda... Ama o olmadı” dedi.

“Kırıcı olmak üzere değil tam aksine tabanda boşluğu doldurmak için halkın takdirine sunabilir miyim kendimi düşüncesi ile aday oldum” diyen Denktaş, “Yoksa beş yıl sonrayı beklemek daha uygundu benim için. Adaylığımı daha açıklar duruma geldiğimde, açıklamayayım diye kamuoyu yoklamalarını ortaya attılar. Adaylığımı açıklamadan önce yüzde şu kadar oyun var dediler, açıkladıktan sonra da ondan da altına koydular. Bunlar da seçim döneminin çirkinleri... Gittiğim yerlerde gizli ama destek vermeye hazır insanlarımız vardır” şeklinde konuştu.

ÇIRAKOĞLU

Genel Başkan Nurettin Çırakoğlu da “Cumhurbaşkanlığı adaylığınız hayırlı uğurlu olsun. Kavga olmasın, kimin hakkıysa o alsın” dedi.