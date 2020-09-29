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Denktaş saflarına katılımlar çığ gibi büyüyor

11 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala Serdar Denktaş tarafına geçişler devam ediyor. Son olarak uzun yıllar UBP’li bir aile olarak bilinen “TÜM”ler Cumhurbaşkanlığı seçiminde UBP adayı Ersin Tatarı desteklemeyeceklerini belirterek “Bize Bir Denktaş Lazım” sloganıyla Serdar Denktaş saflarına katıldı.

29 Eylül 2020 Salı 16:06
Denktaş saflarına katılımlar çığ gibi büyüyor
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11 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala Serdar Denktaş tarafına geçişler devam ediyor. Son olarak uzun yıllar UBP’li bir aile olarak bilinen “TÜM”ler Cumhurbaşkanlığı seçiminde UBP adayı Ersin Tatarı desteklemeyeceklerini belirterek “Bize Bir Denktaş Lazım” sloganlıla  Serdar Denktaş saflarına katıldı.

11 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala gerek siyasi partilerden gerekse seçmenlerden Serdar Denktaş saflarına geçişler devam ediyor. Gün içerisinde çeşitli programlar çerçevesinde ziyaretlerine devam eden Serdar Denktaş, bu ziyaretlerde Cumhurbaşkanlığı seçildiği takdirde Kıbrıs Türk halkına dair neleri değiştirebileceğini ifade etme fırsatı buluyor. Bu görüşmelerin ardından Kıbrıs Türk halkının olumlu anlamda onayını aldığı artık her gözle görülür hale gelmekle birlikte bugün Kuzey Kıbrıs’ın  köklü ailelerinden “TÜM” ailesi Serdar Denktaş’ı destekleyeceğini açıkladı.

Bu Seçim Bir Parti Seçimi Olarak Görülmediği İçin Bu Katılımlar Oluyor

Denktaş saflarına katılan yeni vatandaşlara teşekkürlerini dile getiren Denktaş şunları ifade etti; “Burada tercihi yapan kardeşlerimin siyasi parti tercihinden ziyade, vatan, millet ve gelecek tercihi yaptığını her yerde söylüyoruz. Bu katılımlar şunları gösteriyor. Vatandaşımız, milletimiz bu seçimin bir parti seçimi olarak değerlendirilmeyeceğini gördü. Denktaş’ın ve beraberindekilerin bu işi yürüteceğine kanaat getirdi ve bugün bu katılımlar oluyor. Kıbrıs’ımızın her tarafından bu katılımlar var. Denktaş fikri, heyecanı KKTC’mizin her bir köşesini görülüyor ki artık sarmıştır, bu heyecan ve fikir Kıbrıs Türk’ünün umududur bu umut da bizimle beraber dünyaya yayılacaktır” dedi.

TÜM ailesi Sosyal Medya hesabından duyurdu

Uzun yıllar UBP’li bir aile olarak bilinen “TÜM”ler Cumhurbaşkanlığı seçiminde UBP adayı Ersin Tatarı desteklemeyeceklerini belirterek, Serdar Denktaş saflarına katıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

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Son Güncelleme: 29.09.2020 16:20
Anahtar Kelimeler:
11 Ekim Cumhurbaşkanlığı
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