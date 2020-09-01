Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akdeniz ve Ege'de korsanlığa asla 'eyvallah' etmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'nda 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu'nun Açılış Töreni'nde konuştu.

Ülkenin dört bir yanındaki balıkçılara selam gönderen Erdoğan, bugün Giresun'a ve Giresunlulara yaşanan sel felaketi dolayısıyla "geçmiş olsun" demek için geldiklerini söyledi.

Afetten en fazla etkilenen Dereli'de hem zararın boyutlarını yerinde tespit ettiklerini hem de vatandaşların sıkıntılarını hafifletmek için alınan kararları paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, Doğankent'te de arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürüten birimlerle bir araya geldiklerini anlattı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar dileyen Erdoğan, kayıp 5 kişinin bulunması için de arama kurtarma faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

AFAD başta olmak üzere devletin tüm kurumlarının felaketin ardından hemen harekete geçtiğini belirten Erdoğan, ilgili bakanların sahadaki çalışmaları koordine etmek, bu zor günlerinde Giresunluların yanında olmak üzere süratle bölgeye intikal ettiklerini dile getirdi.

Tirebolu'da da ailelerle bir araya geldiklerini, dertleriyle hemdert olmak istediklerini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Felaketin büyüklüğüne rağmen hamdolsun vatandaşımıza 'devlet nerede' sorusunu sordurmadık. Temel ihtiyaçların karşılanmasından arama kurtarma çalışmalarına kadar insanımızı asla yalnız bırakmadık. Son Kabine toplantımızda Giresun'daki vergi mükelleflerimizin 30 Kasım 2020 tarihine dek mücbir sebep hali kapsamına alınmasını kararlaştırdık. Ayrıca diğer bakanlıklarımız Giresunlu kardeşlerimize destek mahiyetinde pek çok çalışma yaptı. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek en kısa sürede felaketin açtığı yaraları saracağız. Bunun yanında bir daha benzer acılar yaşamamak için alınması gereken tedbirleri belirleyecek, birilerini üzme pahasına da olsa gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Rabb'im ülkemizi görünür, görünmez her türlü afetten muhafaza buyursun."

Erdoğan, bir haftadır gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan tüm arama kurtarma personeline, güvenlik güçlerine ve diğer kamu görevlilerine teşekkür etti.

"Ağlarınızın hep dolu çıkmasını temenni ediyorum"

Ziyaret vesilesiyle 2020-2021 Su Ürünleri Avcılık Sezonu'nun açılışını yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm balıkçılara bereketli ve başarılı bir sezon diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu geceden itibaren balıkçılarımız 'vira bismillah' diyerek denizlere açılacak, önümüzdeki 7,5 ay boyunca rızıklarını denizde arayacak. Denizde kısmetinizin peşinde geçireceğiniz günler, haftalar, aylar boyunca ağlarınızın hep dolu çıkmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Bu yıl denizlerden müjdeli haberler beklediklerini dile getiren Erdoğan, "Karadeniz'de yaptığımız 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfi sularının sadece içinin değil altının da bereketli olduğunu göstermiştir. Bu keşif, etrafı enerji kaynaklarıyla çevrili ülkemizin gerçek potansiyelini ortaya koymuştur. Tespit ettiğimiz rezervin çok daha büyük bir kaynağın müjdecisi olduğuna inanıyoruz. Oruç Reis Gemimiz, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor, inşallah en kısa sürede Akdeniz'den de Karadeniz'deki gibi güzel haberler almayı ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye olarak ne hak yeriz ne hakkımızı yediririz"

"Burada bir kez daha şu gerçeğin altını çizmek istiyorum, Türk milleti olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla 'eyvallah' etmeyiz. Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez. Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin denizlerdeki haklarını sonuna kadar savunmakta kararlıyız." diyen Erdoğan, bu meselede sadece rızkını denizden kazanan balıkçılarımızın değil 83 milyonun tüm fertlerinin yanlarında durduğuna dikkati çekti.

"Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere de yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 3 tarafı denizlerle çevrili olan, iklim ve coğrafi olarak sayısız imkan bahşedilmiş bir ülke olduğunu anımsattı.

Erdoğan, "Ülkemizin Mavi Vatan'ı 23,2 milyon hektarlık bir büyüklüğe sahiptir. Denizlerimizde 550, iç sularımızda 380'e yakın balık türü yaşıyor. Ticari avcılık yapılabilen balık sayımız 100'ün üzerindedir. Su ürünleri sektöründe 18 binden fazla balıkçı gemisi, 2 bin 127 su ürünleri yetiştiricilik tesisi, 255 su ürünleri işleme tesisi faaliyet gösteriyor. Sektör doğrudan veya dolaylı olarak 250 bin vatandaşımıza iş ve istihdam imkanı sağlıyor." dedi.

Ülkede yıllık 600-700 bin ton civarında su ürünleri istihsal edildiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz avcılık döneminde üretimimiz önceki seneye göre yüzde 48, yetiştiricilik üretimimiz yüzde 19, toplamda yüzde 33 gibi rekor bir seviyede artış gösterdi. Böylece 2019 senesinde 837 bin ton üretim hacmine ulaştık. Balıkçılık filomuzun Atlas Okyanusu'ndan Hint Okyanusu'na kadar açık sularda avcılık yapabilmeleri için 10 ülkeyle anlaşma imzaladık. Şu an Atlas Okyanusu'nda Moritanya başta olmak üzere birçok yerde 100'e yakın balıkçı gemimiz, 1500'ün üzerinde tayfa ile avcılık yapıyor. Balıkçılarımızın Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda 12 ay boyunca avcılık yapmalarını temin ettik. Ülkemizin orkinos kotasını 2010 senesindeki 419 ton seviyesinden 2 bin 305 tona, kılıç balığında 35 ton olan avcılık kotamızı ise 450 tona çıkardık."

Tarım ve Orman Bakanlığının 12 metre ve üzeri boylardaki 1650 balıkçı gemisinin avcılık faaliyetlerini uydu aracılığıyla anlık olarak izlediğini de aktaran Erdoğan, "Yeni sezonla birlikte denetimlerde insansız hava araçlarından da yararlanacağız. Böylece yasa dışı avcılık yapanlara göz açtırmayacağız." dedi.

Maliyetleri düşürmek için 2004'ten itibaren balıkçılara ÖTV'si düşük yakıt verildiğini hatırlatan Erdoğan, "Bu uygulama ile balıkçılarımıza toplamda 2 milyar lira, güncel rakamlarla ifade edecek olursak 7 milyar liranın üzerinde bir destek sağladık." dedi.

Erdoğan, su ürünleri sektörüne son 18 yılda 2,7 milyar liralık sübvansiyonlu kredi desteği verildiğine işaret ederek, gemisi 12 metreden küçük olan yaklaşık 10 bin kıyı balıkçısının, 2017'de destekleme kapsamına alındığını anımsattı.

Kıyı balıkçılarına, bugüne kadar toplam 28 milyon lira, güncel değerle 43 milyon lira ödeme yaptıklarına değinen Erdoğan, iktidarları döneminde su ürünleri sektörüne verilen destek miktarının 13 milyar lirayı bulduğunu dile getirdi.

"100 ülkeye su ürünleri ihraç ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, su ürünleri ihracat rakamlarının yıldan yıla artış gösterdiğine dikkati çekerek, "Üçte ikisi Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, şu an 100 ülkeye su ürünleri ihraç ediyoruz. 2023 senesi için belirlediğimiz 1 milyar dolarlık ihracat hedefini hamdolsun planlanandan 4 yıl önce yakaladık. Yeni hedefimiz 2 milyar dolardır. Allah'ın yardımı, sizlerin de çabalarıyla bu rakamın üzerine çıkacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Kaçak av yapan 100'ün üzerinde gemiye el koyduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geçen yılki sezon açılışında müjdesini verdiği Su Ürünleri Kanunu değişikliğini 1 Ocak 2020 itibarıyla hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Kanun değişikliğinin balıkçılığımız üzerindeki olumlu etkilerini üretimde artış olarak şimdiden görüyoruz. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar kaçak av yapan 100'ün üzerinde gemiye el koyduk." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını sebebiyle, geçerlilik süresi sona eren ruhsat tezkerelerinin vize ya da yenileme sürelerini uzatarak balıkçıları mağdur etmediklerini kaydeden Erdoğan, "Aynı kapsamda balıkçı barınakları ile iç sularda avcılık hakkı kiralanan alanların kira borçlarını erteliyoruz. Bundan sonra da Cumhurbaşkanlığı olarak bakanlarımızla, ilgili tüm kurumlarımızla birlikte üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, balıkçılara, çok önem verdiği birkaç hususu hatırlatmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"İnsanoğlu olarak bizler bu dünyanın sahibi değil, emanetçisiyiz. Denizlerimiz, göllerimiz, ormanlarımız ve yeryüzünde bulunan her şey ömrümüz süresince istifade edilmek üzere bize verilmiş emanetlerdir. Rızkımızı kazanırken sadece günü kurtarmanın değil, aynı zamanda yarına daha güzel, daha müreffeh bir ülke bırakmanın peşinde olacağız. Ağımızı denize atarken, o denizde evlatlarımızın ve gelecek kuşakların hakkı olduğunu asla unutmayacağız. Kaçak ve bilinçsiz avcılık, gelecek nesillerin hakkını gasbetmektir.

Bilhassa yasa dışı trol avcılığı, denizlerimizi tahrip eden, canlı hayatını yok eden en büyük yanlışlardan biridir. Denizlerimizi ve içindeki canlıları koruma sorumluluğunun herkesten önce rızkını denizden kazanan balıkçılarımızın görevi olduğuna inanıyorum. Hiçbir kanun, hiçbir polisiye tedbir, sizlerin vicdanı ve kendi aranızda kuracağınız otokontrol sistemi kadar etkili olamaz. Sizlerden kaçak, kuralsız bir şekilde avlanarak denizlerimizi tahrip edenlere rıza göstermemenizi rica ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçılara bereketli, bol kazançlı bir sezon diledi.

Notlar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, törenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "REİS" isimli balıkçı teknesi maketi hediye etti.

Pakdemirli, sezonu açılışında ilk satışı yapmanın gelenek olduğunu anımsatarak, bir kasa palamudu geliri Giresunlu afetzedeler için kullanılmak üzere açık artırmayla satışa çıkardı.

Açık artırma sonucunda 1 kasa palamudu 1,7 milyon liraya Kazancı Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı satın aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırlı olmasını diledi ve "Cemil Bey'den Derelinin ve Doğankent'in şu anda doğal gazını da süratle inşallah bu arada bitirmesini rica edeceğim. Çünkü bugün oralardaki vatandaşlarımızın hemen ilk söyledikleri doğal gaz." dedi.

Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e de seslenerek, doğal gaz ihtiyacının süratle karşılanmasını istedi.

Bakan Pakdemirli de Giresunlu afetzedeler için 100 bin lira yardım öngördüklerini, İstanbul Deniz Ticaret Odası'nın da bunu karşılamaya gönüllü olduğunu anlattı.

Bu nedenle açık artırmanın 100 bin lirada son bulacağını beklediklerini ifade eden Pakdemirli, "Bu sizin bereketiniz. 1,7 milyon liraya bir kasa balığı vermiş olduk." şeklinde konuştu.

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, av sezonu açılışı dolayısıyla dua okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretilen kalkan ve mersin balıklarını denize bıraktı.

Eyüpoğlu Ahmet Reis Teknesi'ne binen Erdoğan, balıkçılarla telsiz görüşmesi yaparak, başarılı bir av sezonu diledi.

Bağlantı kuran balıkçılar ise "Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz, şerefler getirdiniz." diye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Şeref bulduk. Ben de 'vira bismillah' diyerek inşallah bu sezon balığınız bol, bereketli olsun diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun, inşallah kazalardan belalardan muhafaza buyursun diyoruz. Ya Allah, bismillah." karşılığını verdi.

Diğer balıkçılarla da telsizden görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bol ve bereketli kazançlar diledi.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

Bu arada bazı teknelerin üzerindeki pankartlarda Erdoğan'ın fotoğrafıyla "Reis aramızda, balıklar ağımızda", "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza yeni yasa için teşekkür ederiz. Yasa çıktı, balık çoğaldı." yazıları yer aldı.