banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 37°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1085
ALTIN
462.606
DOLAR
7.4157
STERLİN
9.9098
EURO
8.7675
Türkiye üzerinden seçim siyaseti...
Türkiye üzerinden seçim siyaseti...
Amerikalı Abraham Maslow‘u tanıyanınız var mı?
Amerikalı Abraham Maslow‘u tanıyanınız var...
ABD anlaşma istemiyor
ABD anlaşma istemiyor
Tufan Erhürman farkı
Tufan Erhürman farkı
banner364

CTP heyeti Pile’yi ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) MYK üyeleri ve milletvekillerinden oluşan bir heyet, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde karma köy Pile’yi ziyaret etti. Pile Muhtarı Veysal Güden’in de hazır bulunduğu ziyarette özellikle pandemi süreci ve köyün yaşadığı sıkıntılar konuşuldu.

03 Eylül 2020 Perşembe 11:48
CTP heyeti Pile’yi ziyaret etti
banner337
banner351

Pile halkının yaşadığı sıkıntıları köy halkından dinleyen CTP heyeti adına bir konuşma yapan CTP Milletvekili ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Pile’nin geçmişinden bugüne birçok sorunu ve sıkıntısı olduğunu söyledi.

ULUÇAY: “PİLE BİR ARADA YAŞAMANIN ÖRNEĞİ BİR KÖY”

Uluçay konuşmasında, Pile’de iki toplumun bir arada yaşamasının Kıbrıs’ta çözümün güzel bir örneği olduğunu vurguladı. Pile’nin geçmişten bugüne kadar birçok sıkıntısı olduğunu da söyleyen Uluçay, “Bu sıkıntılara bir çözüm bulunamadı. Ancak pandemi döneminde yaşananlar, gerçekten içler acısı bir durumdu. Hiçbir gerekçe Pile’deki halkın kuzey ile bağını kesmek için geçerli bir neden olarak görülemez” dedi.

banner341
“ÖNÜMÜZDEKİ BEŞ YIL ÇOK KRİTİK”

Sağlığın çok önemli olduğunu ve herkesin dikkat etmesi gerektiği bir süreçten geçtiğimizi söyleyen Uluçay, böylesi bir dönemde kuzey ile bağı kesilmeye çalışılan Pile halkının ortaya koyduğu tepkiyi anlayışla karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili de konuşan Uluçay, önümüzdeki beş yılın hem iç, hem dış politikada çok önemli olduğunu söyledi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk Partisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denktaş: “Seçimlerin ertelenmesi daha iyi olurdu”
Denktaş: “Seçimlerin ertelenmesi daha iyi olurdu”
Akpınar: “Bu süreçte şahsım ve GAÜ olarak yanınızdayız”
Akpınar: “Bu süreçte şahsım ve GAÜ olarak yanınızdayız”
Denkaş: “İsteğim sadece oy değil, bir düşünceye de destektir”
Denkaş: “İsteğim sadece oy değil, bir düşünceye de destektir”
Erhürman: Sağlık çalışanlarına çok şey borçluyuz
Erhürman: Sağlık çalışanlarına çok şey borçluyuz
Tatar: KKTC’nin gelişmesi için çalışıyoruz
Tatar: KKTC’nin gelişmesi için çalışıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akdeniz ve Ege'de korsanlığa asla 'eyvallah' etmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akdeniz ve Ege'de korsanlığa asla 'eyvallah' etmeyiz
Manipülasyon kokan bir anket!
Manipülasyon kokan bir anket!
Erhürman: KOP süreci yeniden denenmeli
Erhürman: KOP süreci yeniden denenmeli
“Ne kavga eden, ne her şeye boyun eğen ne de hiç bir fikri olmayanlardan olacağız”
“Ne kavga eden, ne her şeye boyun eğen ne de hiç bir fikri olmayanlardan olacağız”
Hükümeti maskaralığa dönüştürdüler
Hükümeti maskaralığa dönüştürdüler

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim