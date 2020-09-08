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Ataoğlu: Acilen seçimi erteleyelim

Demokrat Parti Genel Başkanı sabah katıldığı bir programda seçimlerin ertelenmesi gerektiğini, bir bütün olarak şu anki mevcut en büyük sorunumuz olan Koronovirüs ile mücade edelim mesajını verdi.

08 Eylül 2020 Salı 10:55
Ataoğlu: Acilen seçimi erteleyelim
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Demokrat Parti Genel Başkanı sabah katıldığı bir programda seçimlerin ertelenmesi gerektiğini, bir bütün olarak şu anki mevcut en büyük sorunumuz olan Koronovirüs ile mücade edelim mesajını verdi.

Muhalefet ile birlikte, her kesimden görüşe sahip fikir sahibi olan kişilerle birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapan Ataoğlu; acile kriz hükümetinin kurulmasını ifade ederken kurulacak olan bu kriz hükümetinin geniş tabanlı olması gerektiğini söyledi.

ANKARA ACİLEN PANDEMİ HASTANESİ YAPILABİLİR

Yaklaşık 2 ay önce Ankara’daki görüşmelere katılarak, Türkiye Cumhuriyeti üst düzey yöneticilerle görüştüğünü dile getiren Ataoğlu, “Buradaki görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın acilen bir pandemi hastanesinin yapımının mümkün olduğunu bizlere söylerken ben de oradaydım, bu hastane Türkiye için gerçekten 1 aylık bir sürede tamamlanabilir, peki bizimkiler ne yaptı? Buradaki hükümet ne yaptı?” dedi.

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HÜKÜMETE GİRMEK GİBİ BİR HEVESİM YOK

Bir şeyler yapılacaksa hep birlikte yapmaktan yana olduğunu ifade eden Ataoğlu, hükümete girmek gibi bir hevesi olmadığını, tüm sivil toplum kuruluşları, sendikalar, değişik görüşteki partiler bu salgın ile bir bütün olduğunu ve görmek istediği tablonun da bu olduğunu söyledi.

ONLİNE EĞİTİM SİSTEMİ FİYASKO

En başından temeli olmayan, hiçbir hazırlık yapılmadan sadece ve sadece eğitim yapmak için altı boş bir şekilde gerçekleştirilen online eğitim sisteminin tamamen fiyasko olduğunu söyleyen Ataoğlu, “Evinde interneti olmayan, bilgisayarı olmayan, online sistemi için gerekli olan koşulları sağlayamayan aileleri hiç mi düşünmediniz? Peki bu aileler için ne yaptınız? Onların mağduriyetini karşılayacak hiçbir girişimde bulundunuz mu?” dedi.

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Son Güncelleme: 08.09.2020 11:25
Anahtar Kelimeler:
Demokrat Parti Genel Başkan
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