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Arabacıoğlu: "Serdar Denktaş sürpriz yaparak 2. Tura kalacak"

Eski Bakan ve Milletvekili ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş’ın temsilcisi Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş’ın sürpriz yaparak 2. tura kalacağını ifade etti.

25 Eylül 2020 Cuma 12:19
Arabacıoğlu: "Serdar Denktaş sürpriz yaparak 2. Tura kalacak"
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BRT’de katıldığı bir TV programında açıklamalarda bulunan DP eski Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş’ın, 30 yıllık bir siyasi birikimi olduğunu belirterek, “Denktaş hoşgörülü, herkesi kucaklayabilen ve öngörülü bir adaydır” dedi.

Serdar Denktaş’ın seçimlerde sürpriz yapıp 2. tura kalacağını söyleyen Arabacıoğlu, Serdar Denktaş’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Kıbrıs Türk halkının büyük bir kazanım sağlayacağını ifade etti.

Arabacıoğlu pandemi ve ekonomik nedenler nedeniyle vatandaşın gündeminde seçimin olmadığını belirterek, yine de seçime katılmanın önemli olduğuna işaret etti.

Arabacıoğlu, Türkiye ve hükümetle barışık bir Cumhurbaşkanı seçilmesinin önemine vurgu yaptı.

Programda soruları yanıtlayan Arabacıoğlu şu cevapları verdi;

‘’Aktif siyasetten uzak olmak çok rahat diyen Arabacıoğlu, “Ne benim ne de ailemden birinin siyasete girmesini istemem” dedi.

“SİYASET DAHA KÖTÜ DURUMDA“

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“Siyasetçi, toplumdan ayrılmış bir kesim değildir. Onu oraya getiren seçmendir. Siyasette de toplumda da hareket vardır. Siyasette olduğum süre mutlu olmadım ama pişman da olmadım, bir deneyimdi keşkelerim yok. Siyaseti bıraktığımdan bugüne siyaset daha da güvensiz oldu. Kararlar günlük değişmeye başladı, öngörü yok. Bu süreçte resmi bir sıfat olmadan gerek Cumhurbaşkanlığında gerekse Başbakanlıkta oluşturulan komitelerde görev aldım. Cumhurbaşkanına da Başbakana da ayrılmadan öneriler sunduk. Ama durum ortada.”

“CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPACAK OLAN SERDAR DENKTAŞ’TIR”

“Serdar Bey’in topluma çok katkısı oluyor. Güneyle kapılarımızın açılmasında başrol Serdar Bey’e aittir. O dönemde UBP ve DP ile koalisyon hükümeti vardı ve bu konu için bir çalışma yapıldı. Olağanüstü toplantı yapıldı ve bu konuyla ilgili kararlar alındı. Bakanlıkta ve UBP’de o dönemki Dışişleri Bakanı istifa ederim dedi ve toplantıyı terk etti. UBP’den 3 bakan bu karara katılmadı ve orda karar alındı. Sayın Derviş Bey “kararı Resmi Gazete’de yayınlamayalım bekleyelim” dedi daha sonra Serdar Bey dışarı çıktı ve bu kararla ilgili açıklama yaptı. Ayın 23’ünde kapılar açılacaktı, fakat açılmadı ve beraber babasına gittik. Ve şöyle söyledi ‘’bir hükümet olarak aldığımız kararlar uygulanmayacaksa bizim hükümetliğimiz nedir?” daha sonra kapılar açıldı.”

“TELEFON SORUNUNU DENKTAŞ ÇÖZDÜ”

“1993’te bir telefon sorunu vardı ve telefonların bu ülkeye gelmesinin önünü açan Serdar Denktaş oldu. Ülkede tek kanal vardı o da BRT’ydi. Daha sonra Özel Radyo Televizyon Yasası hayata geçti. Bu konuyla ilgili en özverili olan yine Serdar Denktaş’tı. Bunlara baktığımızda Serdar Bey’in toplumsal açıdan topluma çok katkıları oldu. Serdar Denktaş’la aday olup olmaması için özel olarak konuştum ve bunun onun için bir görev olduğunu söyledim. Serdar Bey bana göre birikim açısından, deneyim açısından, toplumla bütünleşme açısından çok önemlidir.”

Arabacıoğlu konuşmasına şöyle devam etti;

“Serdar Denktaş iyi bir lider olduğunun en iyi örneğini de Annan Planı’nda göstermiştir. 14 Aralık 2003’te seçim yapılmıştı ve bir tarafta evet diyen, bir tarafta hayır diyen katıksız iki grup vardı. Toplumsal bütünsellik açısından koalisyona gidilmesi ve bu Annan Planı’nın bir şekilde görüşülmesi gerekiyordu. Biz toplumsal bütünsellik açısından bu koalisyonda olmayı kabul ettik. Gerek Serdar Bey gerekse biz ülkeyi mi satıyorsunuz gibi çok büyük tepkiler aldık. Buna rağmen Serdar Bey CTP ile hükümeti kurdu. Bütün adayları tek tek incelerim baktığım zaman Serdar Bey’in öngörüleri var, saha birikimi var. Geldiğimiz noktada Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir atılımın olması gerekiyor. Olay artık Rum’u ikna etmenin dışında olmalı. Kendi insanımız evinden çıkmamalı, sadece KKTC’ye gelecek olan Rumlara mülkiyet izni verilmeli. Toprak konusuyla ilgili yeni fikirler ortaya çıkmalı ve hedefimiz BM’yi ikna etmek olmalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanı’na saygı duyarım. Fakat Crans Montana’da konuşulanları ve Rum tarafının neyi kabul etmediğini bilmek isterim. Eğer bu topluma liderlik yapacaksan bunları topluma sunman gerekir.

Sayın Akıncı sonra ne oldu ki yeniden aday oldu ve federasyonu yeniden görüşmeye hazırım dedi?

Genel Parti Başkanı, Cumhurbaşkanı olmak zorunda değil. Bu bizim ülkede gelenek haline geldi ve bunu doğru bulmuyorum. 11 aday var ve bu yanlış. Anayasa belli başlı kurallar koyup, bana göre bağımsız adaylarla ilgili bir forum ve grubundan imza toplanması gerekir. Otuz yıllık bir deneyimi olması, hoşgörülü olması, herkesi kucaklayıcı olması ve öngörülü olmasından dolayı ben Serdar Bey’in bu seçimde 2. tura kalacağına inanıyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
Eski Bakan Ve Milletvekili Ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar DenktaşDr. Mustafa Arabacıoğlu
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